سمية الخشاب: لن أعود لأحمد سعد مهما أعلن عن ندمه

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الفرق العمري بينها وبين طليقها أحمد سعد لم يّكن أبدًا سببًا في طلاقهما، حيث كان يقول لها "أنا بحس إنك أصغر مني بمراحل، بحس إنك بنتي وأنا راجل كبير عنده 70 سنة، وأنتي عندك 6 سنين، أنتي كلك حيوية ونشاط".

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "مينفعش أرجع له تاني حتى لو أعلن ندمه، ده من رابع المستحيلات، هو زود الطين بلة، أنا مش عارفة ده هيعقل أمتى".

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