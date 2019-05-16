قالت الفنانة سمية الخشاب، إن الفرق العمري بينها وبين طليقها أحمد سعد لم يّكن أبدًا سببًا في طلاقهما، حيث كان يقول لها "أنا بحس إنك أصغر مني بمراحل، بحس إنك بنتي وأنا راجل كبير عنده 70 سنة، وأنتي عندك 6 سنين، أنتي كلك حيوية ونشاط".
وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "مينفعش أرجع له تاني حتى لو أعلن ندمه، ده من رابع المستحيلات، هو زود الطين بلة، أنا مش عارفة ده هيعقل أمتى".
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب: لن أعود لأحمد سعد مهما أعلن عن ندمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.