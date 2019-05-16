أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم

يعاني البعض من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وهو عبارة عن دهون متراكمة على الشرايين، تقلل من تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

ومن أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول كما رصدها موقع "daily medical".

عوامل وراثية

يأتي الكوليسترول نتيجة الوراثة من أحد أفراد العائلة.

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زيادة الوزن

يتسبب الوزن الزائد في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وترسب الدهون على الشرايين، مما يقلل من نسبة تدفق الدم.

الأمراض القلبية

تناول الأطعمة التي تؤدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار تساعد على الإصابة بالأمراض القلبية.

عدم ممارسة التمارين الرياضية

عدم ممارسة الحركة والتمارين الرياضية يؤثر على جسمك، ويزيد نسبة الكوليسترول في الدم.

التدخين

يسبب لك التدخين زيادة في نسبة الكوليسترول.

السكري

الأشخاص الذين يعانون من السكري ومن ارتفاع ضغط الدم، يعانون من كوليسترول مرتفع.

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