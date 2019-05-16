استشاري تغذية لطلاب الثانوي: ابتعدوا عن الشاي والقهوة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي، التي تبدأ الأحد المقبل، وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، ما يحتاج معه الطالب إلى نظام غذائي صحي وبعض العادات والنصائح التي تعينه على المذاكرة والصيام معا.

وقدّم الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية، بعض الأنظمة التي يجب على الطالب اتباعها في أثناء المذاكرة، في تصريحات لـ"الوطن"، وهي كما يلي.

1. تناول الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل كي لا يصاب الطالب بالخمول بعد الأكل.

2. الإفطار على التمر لتعويض نقص السكر في الجسم وإمداده بالطاقة.

3. الإكثار من تناول المكسرات والأسماك الغنية بالأوميجا 3 للمساعدة على زيادة نشاط المخ.

Advertisements

4. الإكثار من تناول الجرجير والخس والسبانخ لتنشيط الذاكرة.

5. الامتناع عن تناول الحلويات بعد الطعام مباشرة، على أنّ يكون ذلك بعد الإفطار بساعتين، ويفضل عدم الإكثار منها، لأنها تسبب خمولا في المخ.

6. الإقلال من تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، خاصة في أوقات السحور، فهي مدرة للبول، ما يسبب فقدان الجسم للمياه بشكل أكبر خلال فترة الصيام.

7. أفضل موعد للمذاكرة في رمضان، إما بالنهار أو بعد الإفطار بساعتين، أو بعد السحور حتى التاسعة صباحا، إذ يكون الجسم في أعلى معدلات التركيز.

​