سمية الخشاب: أحمد سعد لو رجعني حرفع عليه قضية طلاق

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن أحد نجوم الفن اتصل بها هاتفيًا بعد طلاقها من الفنان أحمد سعد، وقال لها "هو اللي بيطلق بيحلو كده"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "الخشاب": "بيت الكلب بتاع أحمد سعد لسه في البيت عندي، يبقى ييجي ياخده بقى، هو اللي سابه".

وذكرت أن أحمد سعد طلقها طلاقًا رجعيا، حيث يمكن أن يعيدها إليه في أي لحظة قبل انتهاء مدة العدة حتى بدون موافقتها، موضحة أنها في هذه الحالة ستقوم مرة أخرى برفع قضية طلاق للضرر أمام المحاكم.

ووجهت رسالة لطليقها: "أنت عاوز تبين للناس إنك دكر يعني؟".

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