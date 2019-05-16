"أنتي محسودة وريجيم حمام".. مواقف كوميدية بين سمية الخشاب وفيفي عبده

كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن موقف كوميدي تعرضت له من الفنانة فيفي عبده أثناء تصوير "يا أنا يا أنتي"، وذلك خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقالت "الخشاب"، إنها أثناء تصوير مسلسل "يا أنا يا أنتي" شعرت بتعب شديد وأغمى عليها وشعرت بدوار في رأسها، فهمت إليها الفنانة فيفي عبده، وقالت لها "أنتي محسودة"، وقامت بجلب عروسة ورق وقامت بتخريمها على رأسها، ثم ربطت رأسها بعد ذلك بقطعة قماش.

وأوضحت الفنانة سمية الخشاب، أنه في إحدى مشاهد التصوير طلبت منها الفنانة فيفي عبده أن يبدئوا معًا رجيم قاسي من أجل تقليل الوزن، وبالفعل وافقت الخشاب على ذلك، وبعد ذلك بساعة واحدة وجدت فيفي عبده تمسك حمام محشي، وأرز بلبن وأصرت على "الخشاب" أن تتناول معها.

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