سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "أنا مخطفتش حد ويا ريت اللي جرى ما كان"

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لم تأخذ طليقها أحمد سعد من طليقته السابقة الفنانة ريم البارودي، حيث إن ريم البارودي قد طُلقت رسميا من سعد قبل ارتباطها هي به، "بس هو كل واحد بيتكلم على مزاجه"- على حد قولها.

وأضافت "الخشاب"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "الفترة دي هما كانوا سايبين بعض بس بتشتغلوا مع بعض، بتجبله برامج وشغل بس مفيش علاقة حب بينهم".

وأضحت أنها تحدثت مع البارودي في الهاتف والأخيرة أبلغتها بأن سعد "قرفها في عيشتها ومستهتر، وزهقها كثيرا"، مؤكدة أنها اعتبرت تصريحات ريم البارودي افتراء على سعد، كون أن خلافاتهم أكثر من صلحهم.

وتابعت: "مش محتاجة أخطف حد، يا ريت اللي جرى ما كان".

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