سمية الخشاب: أحمد سعد مصرفش عليا حاجة.. وأسرتي رفضت زواجنا

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنه كان لا ينقصها أي شيء من أجل أن تُقبل على خطف طليقها الفنان أحمد سعد من طليقته الفنانة ريم البارودي مضيفة: "مكنتش مستنية حد يأكلني ويشربني، الكلب في الشارع بياكل ويشرب".

وأضافت " الخشاب"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن أحمد سعد لم يّصرف عليها شيء، بل كانت هي من تٌقوم بالصرف على منزلها، "أخره كان يجيب حاجات من السوبر ماركت ويحاسب الشغالة فقط".

وأشارت إلى أن شقيق طليقها الفنان عمرو سعد كان سعيد بارتباطهما وقال لأحمد سعد "سمية إنسانة كويسة جدا، وأنا مطمن معاك جدا، بس أسرتي كانت رافضة الزواج، ودي أكبر غلطته عملتها أني مسمعتش كلام أسرتي قبل ارتباطي بسعد".

وتابعت: "عمرو سعد قال انتوا تتطلقوا أحسن، عشان ميحصلش مشاكل ونتعك فيها كلنا، عمرو سعد كان خايف على اسمه من الفضائح، ومكنش بيسأل أصلا عن أخوه، أحمد سعد لما كان بيتعب بليل كنت بروح المستشفى بالبيجامة ومحدش كان بيقف جنبه غيري".

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