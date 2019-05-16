بالفيديو| صينية الدجاج بالخضروات على طريقة الفنانة فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تقوم بعمل صينية دجاج بالخضروات. وقالت "فيفي" خلال المقطع أنها قامت بطبخ تلك الأكلة بعد أن شاهدت الإعلامي عمرو أديب وهو يتناول الطعام في برنامجه ما أثار جوعها. نقدم لك طريقة عملها كالتالي: المكونات دجاجه مقطعة أربع قطع بصلة مقطعة حلقات فلفل أخضر شرائح فلفل أحمر شرائح Advertisements فلفل أصفر شرائح قرن فلفل حامي حبة بطاطس مكعبات ملح، فلفل أسود، كمون "حسب الرغبة" فنجان زيت الطريقة توزع المكونات كلها في قالب الفرن ثم يرش فوقها الملح والفلفل الأسود والكمون. يغطى القالب بورق الفويل، ثم يدخل الفرن وتقدم. ​

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