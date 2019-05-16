بالفيديو| أحمد كريمة يوضح الحكم الفقهي لارتداء الحجاب في رمضان فقط

تتساءل العديد من الفتيات عن الحكم الفقهي لارتداء الحجاب خلال رمضان فقط، مع الاعتزام على خلعه عقب انتهاء شهر الصيام، والعودة إلى الخروجه بدونه.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية:"هذا الأمر لا يليق"، متابعًا أن الفتاة تأثم عند ارتدائها الحجاب عند خلع الحجاب بعد شهر رمضان.

وأضاف "كريمة"، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في"، أن الحجاب فرض على كل فتاة بالغة، الذي يعني تغطية الشعر من الناصية إلى القفا مع الاذنين والرقبة، مختتم حديثه، بأنه يجب ارتداء الحجاب في رمضانه وغيره من الأيام

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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