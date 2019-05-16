إليك أجمل المجوهرات التي اعتمدتها نجمات "كان" السينمائي في نسخته الـ72

أطلّ مهرجان كان السينمائي من جديد في عامه الـ72، فضجّت السجادة الحمراء في اليوم الأول بأجمل الإطلالات التي لطالما عوّدتنا عليها النجمات في مثل هذه المناسبات. صحيح أنّ النجمات ارتدين فساتين طويلة، برّاقة وملفتة للنظر واعتمدن أجمل تسريحات الشعر والمكياج (إضغطي هنا للمزيد)، إلّا أنّ الإطلالات لم تكتمل من دون المجوهرات الفاخرة التي زادت لوكاتهنّ فخامة وتكلّف.

متلألئة وفاخرة، هكذا تعوّدنا على رؤية المجوهرات التي تعتمدها النجمات على السجادة الحمراء، فلم تيخذلننا في اليوم الأول من مهرجان كان السينمائي للعام 2019. إليكِ بالصور، أجمل المجوهرات التي اعتمدتها النجمات في إطلالاتهنّ التي لم تكن مجازفة هذا العام، بل لمسنا فيها الكلاسيكية والرقيّ.

لنبدأ مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي وهي المرأة العربية الأولى التي تترأس لجنة تحكيم Un Certain Regard في مهرجان كان السينمائي، والتي وقع اختيارها على مجوهرات برّاقة وفخمة من Cartier.

كان لدار Messika للمجوهرات حصّة أيضاً من إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في Cannes Film Festival 2019، لفتتنا من بينها تلك التي اعتمدتها Dilan Deniz: عقد North Wind وأقراط Desert Bloom البرّاقة، مجوهرات أضافت طعماً فاخراً على اللوك ككل. إلى جانب ديلان دنيز، رصدنا أيضاً النجمتين Toni Garrn وRomane Bohringer بمجوهرات من Messika.

برزت دار Chopard بقوّة على السجادة الحمراء هذا العام، فكانت مجوهراتها المرصّعة بالماس وبالأحجار الكريمة من اختيار العديد من النجمات من بينهنّ Julianne Moore وElle Fanning وIsabel Goulart التي اعتمدت أقراط كبيرة بتموّجات الزهري البرّاق.

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أمّا Selena Gomez التي خطفت الأنظار في إطلالتها على السجادة الحمراء، فوقع اختيارها على عقد كبير وفخم، مرصّع بالماس البرّاق من Bulgari، أضاف طعم الرقيّ على الإطلالة.

لفتتنا أقراط Vortice البراقة التي اختارتها Barbara Meier من Degrisogono. أمّا النجمة Alessandra Ambrosio فكمّلت إطلالتها بأقراط طويلة مرصّعة بالأحجار اللامعة من Boucheron مضيفةً فخامة ورقيّ لفستانها الأبيض.

إليكِ بالصور أبرز مجوهرات النجمات اللواتي حضرن اليوم الأوّل من Cannes Film Festival بنسخته الـ72، الاختيارات ستبهركِ!

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