"تومي" تتبنى الأعمال وأسلوب الحياة الراقية في حملتها الإعلانية لمنطقة آسيا

قدمت تومي، العلامة التجارية الرائدة عالمياً لأكسسوارات السفر، الأعمال وأسلوب الحياة الراقية، حملتها الإعلانية لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ والشرق الاوسط من بطولة نجم هوليوود كريس برات، وكأحد مستخدمي منتجات تومي منذ مدة طويلة، تألق برات كنجم عالمي مع جاذبيته الفاتنة وشخصيته فائقة التواضع في الحملة الإعلانية للعلامة التجارية التي تضم المجموعتين Alpha 3 وAlpha Bravo الجديدتين من تومي.

جاء أول ظهور لكريس برات مع تومي آسيا - المحيط الهادئ والشرق الاوسط في 30 أبريل في "TUMI Loft" (عليّة تومي)، وهي تجربة غامرة لعلامة تومي التجارية في "باسيفيك بلايس" (Pacific Place) في هونغ كونغ.

وانضم برات إلى عدد من كبار الشخصيات في حدث خاص في TUMI Loft للكشف عن حملته الإعلانية الجديدة، التي تضم فيلماً يوثق استعداداته لرحلة السفر إلى هونغ كونغ، كما قام برات بإطلاق صورته الرمزية الافتراضية على تطبيق TUMI Club الجديد.

واستطاع ضيوف TUMI Loft تحميل تطبيق TUMI Club واستخدام ميزة Augmented Reality (الواقع المعزز - AR) الجديدة لالتقاط صور سيلفي افتراضية مع صورة رمزية واقعية لكريس برات في Loft، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتفعيل صورة متحركة خاصة لكريس برات من خلال مسح ملصقه عند مدخل TUMI Loft.

هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها برات هونغ كونغ، وهي تشكل مناسبة خاصة إلى جانب بداية شراكة مثيرة وديناميكية مع تومي. أما فريق عمل تومي فيتطلع إلى جعل العديد من رحلات برات القادمة مثالية.

وقال كريس برات، "لقد أنعم الله عليّ بوظيفة تسمح لي بالسفر كثيراً. لطالما وثقت بتومي كحقيبة أختارها لحمل أغراضي في رحلاتي المختلفة حول العالم. أنا أشجّع دائماً المنتجات التي أستخدمها فعلياً في الحياة الواقعية. وهذا ما يجعل تومي ملائمة للغاية. تمتاز منتجات تومي بطابعها الأنيق والعصري، وبالعمل عليها لتدوم لفترة طويلة وهي خياري للأمتعة منذ مدة طويلة. وكنت اتطلع إلى زيارة هونغ كونغ لأول مرة لإطلاق هذه الشراكة الخاصة مع تومي آسيا والشرق الأوسط".

من جهته قال فيكتور سانز، مدير الابداع الفني في تومي: "يسرنا أن يكون كريس برات نجم أحدث حملة إعلانية لنا لمنطقة آسيا - المحيط الهادئ والشرق الأوسط مع المجموعتين Alpha 3 وAlpha Bravo المميزتين. بالنسبة لنا في تومي، يمثل كريس عصراً جديداً من الرجال الرائدين في هوليوود - جريئين وأصيلين. وبالاتحاد مع جاذبيته الدولية، تعبّر شخصية كريس عن قاعدة حقيقية ومتنامية لدينا من جيل الألفية المعجبين."

اكتشفوا قصة الابتكار في TUMI Loft

بإعداده لرحلة استكشافية وغامرة، يمثّل TUMI Loft عرضاً رائعاً وملموساً لروح الابداع، الابتكار، والتراث للعلامة التجارية. تم بناء TUMI Loft من الفولاذ المكشوف مع أرضيات خرسانية خام وتصميم مفتوح، ليجسد الجوهر الصناعي مع ذلك عالمي لجذور العلامة التجارية في نيويورك. أما النتيجة فهي مساحة للمفاهيم الملهمة تفيض بطابع التصميم المبتكر لتومي، مما يوفر للضيوف العديد من المناطق المتخصصة لاستكشافها والتعرّف عليها.

ويقول فيكتور سانز، مدير الابداع الفني في تومي: "يمثّل TUMI Loft أحدث إعداد إبداعي وتجريبي لنا الذي يطلق جوهر وقيم العلامة التجارية تومي إلى الحياة. أردنا في TUMI Loft أن نسير بضيوفنا في رحلة اكتشافية يتتبعون خلالها تطوّر العلامة التجارية ويختبرون جوهر قيمها الفريدة من خلال بعض مجموعاتنا الأكثر تميّزاً وأحدث ابتكاراتنا."

واستطاع الضيوف المشاركة بالنشاطات الترويجية التقنية عبر Augmented Reality (الواقع المعزز - AR) من تومي المضمّنة في تطبيق TUMI Club. يالإضافة إلى استخدام التطبيق من التقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو افتراضية مع صورة رمزية واقعية لكريس برات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتفعيل صورة متحركة خاصة لكريس برات من خلال مسح ملصقه عند مدخل TUMI Loft، واستكشاف منتجات Alpha 3 من تومي بالأبعاد الثلاثة.

جدار تومي للتراث والتصميم

لدى الدخول إلى TUMI Loft، استكشف الضيوف بسرعة جدار تومي للتراث والتصميم الذي يشيد بتراث تطور التصميم في تومي وفي مجموعة Alpha 3 للرجال. من الانطلاقة المبتكرة والرائدة للاستخدام التجاري للنايلون الباليستي في عام 1983 إلى التكرار الراقي الجاري اليوم مع FXT Ballistic Nylon® الخاص بها، تابعت Alpha 3 على مر السنين تطوّرها المتواصل لتلبية متطلبات المسافر العصريّ. ولغاية اليوم، ما تزال هذه المجموعة الأكثر مرادفة لتومي.

ركن الأناقة

كما شكّل ركن الأناقة خلفية مثالية لمواقع التواصل الاجتماعي. حيث أتاح للضيوف إمكانية الاستمتاع بتنسيق صورهم مع مجموعتي Alpha 3 وAlpha Bravo، اللتان تتضمنان بعضاً من الحقائب المفضلة لدى كريس برات. كما تم إتاحة الفرصة للضيوف لالتقاط صور سيلفي افتراضية مع كريس برات، باستخدام ميزة Augmented Reality (الواقع المعزز - AR) لتطبيق TUMI Club. وعند مشاركتهم للصورة أو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحصل الضيوف على تذكار خاص، بعد أن يتحقق من ذلك أحد الموظفين الموجودين في الموقع.

كما اتيحت الفرصة للضيوف للكشف عن تجارب غامرة أخرى لميزة Augmented Reality من خلال تطبيق TUMI Club في TUMI Loft. والبحث عن صور لكريس برات في أرجاء المكان لمسحها والكشف عن صور متحركة خاصة مع صورته الرمزية.

محطة استكشاف المنتجات

في طريقة مبتكرة لاستكشاف مجموعة تومي، تمكن الضيوف في TUMI Loft من اختيار القطع التي لديهم اهتمام كبير بها وزيارة محطة استكشاف المنتجات للتعرّف أكثر عليها. ومع وضع المنتجات على الطاولة، عرضت شاشات تفاعلية تعمل باللمس على الفور معلومات المنتج الذي تم مسحه، إلى جانب صور ومقاطع فيديو عن أسلوب الحياة المرتبط بها باستخدام تقنية "تحديد الهوية بموجات الراديو" RFID.

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محطة الجودة والاختبار

مع أكثر من 125 براءة اختراع مسجّلة، تفتخر تومي بتقديم منتجات متميّزة بجودة فائقة تشتهر بها العلامة التجارية. تعمل محطة الجودة والاختبار، وهي جزء أساسي من تراث العلامة التجارية، فقط على عرض بعض من الإجراءات الصارمة للاختبارات الثلاثين التي يجب أن يخضع لها كل منتج من تومي قبل أن يصل إلى أيدي الزبائن. وبإعدادها في منطقة مستوحاة من طاولة العمل للحرفيين، كما تمكن الضيوف من تقدير أكثر العمليات الكثيفة للاختبار والتأكيد التي تدخل في كل مكوّن وتفصيل لمجموعات تومي.

مكتبة ابتكارات المنسوجات

تكريماً للدور الأساسي الذي تلعبه منسوجات ومواد تومي الحائزة على براءات اختراعات في تصميم منتجاتها، اتاحت مكتبة ابتكارات المنسوجات للضيوف الفرصة لاكتشاف الخصائص الرئيسية التي تجعل كل نسيج مؤهل بشكل فريد لمنتجات تومي. مع ضمّها للنايلون الباليستي، FXT Ballistic Nylon®، فائق المتانة لـ Alpha 3، مادة البروبيلين المقوى ذاتياً (SRPP Ballistic™) والمتشابك لـ Latitude، النايلون المحبوك (Nylon Tricot) الناعم لـ Harrison، ألياف الكربون لـ CFX العصرية، والنايلون خفيف الوزن لـ Voyageur ومجموعة Tahoe، إلى جانب التعرف على الأقمشة عن طريق لمس العيّنات على الجدار وتفعيل شريط الفيديو الذي يسلّط الضوء على المنسوجات.

بار وضع لمسات شخصية

قدم بار وضع اللمسات الشخصية، وهو أحد أسس خدمة العملاء في تومي، خيارات حصرية ليكون كل منتج من تومي بارزاً. بما مكن ضيوف TUMI Loft من وضع لمساتهم الشخصية الخاصة على اختياراتهم من تومي من خلال علامة يدوية حصرية لأحرف الاسم لأولى وصفيحة معدنية خاصة باللون الأزرق عند انضمامهم إلى برنامج TUMI Club.

مع أي عملية شراء من متاجر تومي في هونغ كونغ، سيكون الزبائن مؤهلين للحصول على خدمة النقش بالليزر المجانية في TUMI Loft. تتوفر هذه الخدمة الجديدة لفترة محدودة فقط خلال TUMI Loft، كما تقدم خيارات من خطوط حصرية لنقش لمسات شخصية على عناصر مختارة.

منطقة تجربة القيام بالرسم بنفسك وأنشطة الإهداء

وفي TUMI Loft حصل الضيوف مجاناً على دفتر ملاحظات من الجلد أو حاملة لبطاقة الهاتف المتحرك من الجلد عند قيامهم بتحميل تطبيق TUMI Club واكمال ملفهم الشخصي. علاوة عن ذلك، كما تم إتاحة الفرصة للضيوف لإضافة لمسة شخصية على هديتهم سواء عن طريق وضع أول حرفين من الاسم أو النقش بالليزر وتزيينها بمجموعة مختارة من الدهانات والستنسل (stencils) في الموقع داخل منطقة تجربة القيام بالرسم بنفسك.

إضافة إلى ذلك، تمكن الضيوف من الحصول أيضاً على هدية تذكارية حصرية عند التقاط صورة أو مقطع فيديو لأنفسهم مع الصورة الرمزية لكريس برات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الوسوم الصحيحة للحملة الإعلانية: #TUMIxPratt #PERFECTINGTHEJOURNEY #TUMI360.

ورش عمل الرسم الجماعي

كما تم إقامة ورش عمل الرسم الجماعي لأعضاء TUMI Club الذين قاموا بشراء أي منتج (باستثناء من السلع الجلدية الصغيرة) من أي متجر HK TUMI بالسعر الكامل، كما تمكن الضيوف من تسجيل أسمائهم في ورش عمل الرسم الجماعي في أي متجر HK TUMI. حيث قام فنان في الموقع بتوجيه الضيوف عبر الزخارف ووضع لمسة شخصية على بطاقة جلدية مجانية للأمتعة من تومي أو على هدية حاملة بطاقة الهاتف المتحرك من الجلد.

الاستمتاع بعروض حصرية وخاصة في متجر تومي في باسيفيك بلايس

كإحتفال أخير لإطلاق TUMI Loft، رحب متجر تومي في باسيفيك بلايس بالزبائن مع عروض حصرية في المتجر فقط. بدأت في 18 أبريل، أطلق تومي باسيفيك بلايس مسبقاً وحصرياً المجموعة الصغيرة المعاد تدويرها والمنتظرة على أحر من الجمر في هونغ كونغ.

أما الزبائن الذين يتسوّقون بقيمة أكبر من 4800 دولار هونغ كونغ في متجر تومي باسيفيك بلايس فسيحصلون أيضاً ومجاناً على محفظة TUMI Monaco كهدية.

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