تعرف على العطر صاحب السعر الخرافي الذي يحتوي على 3751 ماسة

القاهرة - لايف استايل
عطرك يعبر دائما عن شخصيتك، فكل رائحة تحكي عن مستخدمها، فدائما ما يختار الشخص نوع العطر الأقرب إلى روحه، حيث تولد لديه مشاعر خاصة، ولدى الآخريين أيضا بمجرد أن تشم رائحتها تجذبك إليها فمثلاً روائح الأزهار والفاكهة تعطيك إحساس بالراحة والانتعاش فهي بمثابة المهديء، والفانيليا مثيرة، وأنواع كثيرا لا تعد ولا تحصى.
شركة روح دبي للعطور أطلقت في قاعة الأزياء بمول دبي أغلى عطر في العالم للجنسين بتكلفة تصل إلى مليون و295 ألف دولار، تحت مسمى "شموخ" تكون مثلا على الفخامة والروعة والترف.
العطر صاحب السعر الخرافي تحوي زجاجته - التي يصل طولها حوالي 1.97 متر - على 3571 ماسة توضح حجم الفخامة التي يسعي أصحاب الشرمة لإضفائها على العطر الجديد، واليمني أصغر آدم على إبراهيم هو مصمم زجاجة العطر الخرافية التي تتكون قاعدتها من عجلات وتعد أطول ثاني زجاجة عطر في العالم، ويمكن إستخدامها للرش من خلال جهاز تحكم عن بعد.
الإمارات العربية المتحدة
وأكدت الشركة المصنعة أن الفكرة من إنشاء ذلك العطر صناعة منتج يحكي قصة دبي من خلال سبع عناصر أساسية هي: "درة - باز - أبجر - النرجسي - هيبة - الديوان - أعمال"، لتعبر عن أبرز ما يميز دبي رياضة الغوص والصيد بالصقور والورود والخيول العربية والضيافة العربية ومدينة المستقبل.
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