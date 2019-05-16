ريا أبي راشد في مهرجان "كان" السينمائي بتوقيع مصممة أزياء مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

تنافست نجمات العالم على الظهور بإطلالات جذابة على السجادة الحمراء بحفل مهرجان كان السينمائي الدولي 2019، وذلك في دورته الـ72، ذلك الحدث الذي يقام سنويا في مدينة كان الفرنسية، وكان من ضمن الحضور الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد.

وتألقت ريا بفستان أنيق باللون الأسود، دون أكمام، من توقيع مصممة الأزياء المصرية "مرمر حليم"، وتميز الفستان بالكشاكش أعلى الصدر، وقصته غير المستقيمة، فجاء التصميم ضيق من أعلى بتنورة واسعة.

وأكملت ريا إطلالتها بإكسسوارات ناعمة مكونة من عقد وأقراط من الماس من دار بياجيه "Piaget"، وساعة يد باللون الفضي، وحقيبة صغيرة الحجم من الجلد باللون الأسود والأبيض.

واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل، ومكياج هادئ مع التركيز على أبرز أحمر الشفاة باللون الروز الداكن.