"أمهات مصر": نهاية سعيدة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية في أغلب المحافظات، شهدت سهولة في اليوم الأخير لها.
وأضافت عبير، في بيان لها، إن الإمتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وذلك في امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية، وكذلك امتحان الهندسة في الإسكندرية، وامتحان العلوم بمحافظة الغربية، واللغة الإنجليزية بمحافظة كفر الشيخ.
وانتهى، اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية، من أداء الامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمختلف المحافظات.
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