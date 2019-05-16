منسّقة أزياء نادين نجيم تكشف سر تكرار إطلالة البدلة البيضاء

القاهرة - لايف استايل
أحدثت البدلة البيضاء التي ارتدتها الممثلة نادين نسيب نجيم في مسلسل "خمسة ونص"، الكثير من الضجة حولها، حيث ظهرت النجمة فيها لأول مرة خلال إحدى المناسبات الجمالية في بيروت. كما كان لها إطلالة ثانية فيها، ولكن عمدت إلى استبدال البنطال بتنورة.
وقامت نجيم بارتدائها في البوستر الدعائي لـمسلسل خمسة ونص الرمضاني الذي تجسد فيه شخصية طبيبة أمراض سرطانية اسمها "بيان"، إلى جانب كلّ من قصي خولي ومعتصم النهار. فما سرّ هذه الإطلالة ولماذا كرّرتها النجمة اللبنانية أكثر من مرة؟
ومن جانبها قالت جوني متى، منسّقة الأزياء الخاصة "اعتمدنا اللون الأبيض نسبة لمريول الأطبّاء الأبيض. وعندما ارتدت نادين البدلة البيضاء، أصبحت رائجة بشكل كبير، ولم يبق أحد إلا وارتدى بدلة بيضاء على غرار الطبيبة بيان". وتابعت "حتى مصمّمي الأزياء في لبنان اتجهوا إلى تصميم بدلات بهذا اللون ".
وختمت جوني متى حديثها بالقول "الأبيض هو لون مريح، ونادين ذات شخصية أنيقة وراقية، وقد أضافت البدلة البيضاء إليها هوية خاصة، كون البدلة بشكل عام تشير إلى قوّة المرأة التي ترتديها".
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