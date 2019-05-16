الأيلاينر الأسود والرموش الكثيفة لإطلالة جماليّة آسرة كالنجمات

إذا كنتي تنوين حضور مناسبة رمضانية، أو تخططين لإطلالة مختلفة خلال العيد، فاستوحي ذلك من نجمات عربيّات ركزن في مكياجهن على الآيلاينر الأسود الذي طبقنه بأساليب عصريّة وجذّابة مع ماسكارا مكثّفة، وبشرة برونزيّة وشفاه بألوان ترابيّة وأخرى مخمليّة وزاهية.

اختاري لبشرتكِ الألوان البرونزيّة المطعّمة بألوان المشمش بتركيبة لامعة، لتبرز خطوط الآيلاينر الأسود، أمّا للشفاه الألوان الترابيّة اللحميّة بعد تحديدها بقلم الكونتور أو الألوان المخمليّة المطفأة، كالمرجانيّ، الأحمر والبرغاندي الداكن لإطلالة جماليّة آسرة.

قومي بتحديد العينين من الأعلى ومن الأسفل باللّون الأسود بخطوط مجنّحة، ثمّ مرّري قلم الكحل داخل العينين لمنحهما المزيد من الاتّساع والحجم. كثّفي الرموش بالماسكرا السوداء بطبقات متتالية كي تبدو متراصّة ومسحوبة إلى الأعلى أو استعيني بشريط الرموش المزيّفة لنظرات ساحرة وجذّابة.

ارسمي خطّاً عريضاً من الآيلاينر على الجفون السفلى والعليا بأسلوب نجوى كرم أو اجعليه مترابطاً وبارزاً كمكياج عيون النجمة بلقيس ومن ثمّ اسحبيه إلى الخارج لإطلالة جريئة ومميّزة.

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يمكنكِ أيضاً اعتماد الآيلاينر الأسود مع ألوان قاتمة بأسلوب هيفاء وهبي وجيني إسبير أو مع ظلال مشرقة، كالبرونزيّ والذهبيّ بأسلوب بلقيس فتحي،مايا دياب و نادين نسيب نجيم.

لا تتخلّي عن الآيلاينر الأسود في مكياج العيد او سهرات الصيف الكبيرة وتألّقي بمكياج ساحر وجذّاب مستوحىً من إطلالات نجمات العرب بأسلوب السموكي مع الكحل العربيّ.

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طرق وخطوات تطبيق "الأيلاينر الأومبري"