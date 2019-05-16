أبرز اطلالات نانسي عجرم المميّزة بمناسبة عيد ميلادها

أناقتها لافتة، خياراتها راقية، جمالها آسر بأنوثته ونعومته، هذه بإيجاز العناوين العريضة لإطلالات النجمة اللبنانيّة، تترقّبها السيّدات والشابّات لجاذبيّتها، إطلالات تجمع بين العصريّة والكلاسيكيّة في آن واحد.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ36 الذي يصادف في 16 أيار/ مايو، جمعنا لمحبّات النجمة اللبنانيّة بعض الصور التي تظهر إطلالاتها الجماليّة من مكياج وتسريحات شعر ليستلهمن منها أساليب عديدة لاعتمادها هذا الصيف.

أسلوب نانسي عجرم في المكياج

تميل نانسي عجرم ذات الملامح الطفوليّة والبريئة إلى ألوان المكياج الناعمة والترابيّة بأساليب متجدّدة وعصريّة مواكبة لخطوط الجمال والموضة، تختار الألوان الدافئة والهادئة لشفتيها، عينيها ووجنتيها، مبتعدة عن المكياج الصارخ، الجريء أوالمبالغ به، فهي لا تعتمد الكونتور إلّا بأسلوب خفيف وناعم، تختار لشفاهها الألوان الهادئة والمحايدة وفي بعض الأحيان الأحمر الكلاسيكيّ القويّ والبارز.

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أسلوب نانسي عجرم في تسريحات الشعر

تحبّذ نانسي عجرم تسريحات الشعر العفويّة والطبيعيّة مع خصلات منسدلة على الكتفين بتموّجات خفيفة وناعمة وفي بعض الأحيان الشعر المرفوع بأسلوب الكعكة المنخفضة مع خصلات متدلّية ومتطايرة أو الغرّة، إضافة إلى البونيتايل الشعر النصف المرفوع والكعكة العالية، كما أنّها تحافظ على درجات صبغات الشعر العسليّة والأومبري مع اللّون الأشقر الخافت.

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