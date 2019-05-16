الأقمشة المُرقّعة بالألوان تحتل منصّات عروض الأزياء الربيعية

تظهر الأقمشة المرقّعة بألوان ونقشات مختلفة، بقوة على ساحة الموضة الرمضانية، حيث أتت في العديد من القطع على منصّات العروض وفي مواقع التسوّق الإلكترونية. نعم، هي من بين الصيحات المفضّلة لدينا، إلّا أنّها دقيقة جداً في التنسيق بحيث يمكن أن تقعي في فخ الإطلالة غير المرتبة إذا لم تتقني اعتمادها بالطريقة الصحيحة.

تعرّفي أكثر على الأقمشة المرقّعة وأطلقي نبضكِ البوهيمي من خلال القائمة التي حضّرناها لكِ، ملابس وأكسسوارات ملفتة خلال شهر رمضان 2019.

في لوك من Zimmermann في مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع 2019، اجتمعت عدّة نقشات وألوان في تصميم واحد، كلّ منها اتخذت رقعة من القماش ليصبح اللوك مليء بالحركة وبعيد عن الملل أو الروتين. تتعلّق هذه الصيحة بالأسلوب البوهيمي بشكلِ مباشر، وتكمن عناصره في طبعاتِ بريّة، رسومات طبيعية ونقشات قبلية، كلّها أضفت طابع الزمن القديم على التصاميم محتفظةً بطعمها المميّز والعصري.

لمسنا جمال تعدّد النقشات والألوان في واحد من الفساتين. بلمسة مبتكرة رأينا التقليمات، الكاروهات الصغيرة، الورود والرقع الموحّدة اللون في قطعة واحدة حتماً ستلفت النظر إلى إطلالتكِ. ابتاعي فستان Françoise لأنّه سيبرز عشقكِ للموضة والابتكار.

Advertisements

أمّا بالنسبة للأكسسوارات، فاخترنا لكِ Bucket Hat من Albertus Swanepoel، وهي من أشكال القبّعات التي اجتاحت منصّات العروض هذا الموسم، حتماً ستضيف نفحة تميّز إلى اللوك.

أمّا في حقيبة Boyy الموجودة لدى Modaoperandi.com، فأتت الألوان فيها راكزة بعض الشيء وتميّزت الرقع الجلدية بكونها غير متطابقة من حيث الشكل، تصميم يمكنكِ إضافته مع إطلالتكِ بلون موحّد لأنّه سينكّهها وسينقلها إلى مستوى.

قد يهمك أيضا:"الأقمشة المنقطة" تجتاح عالم الأزياء في موسم 2019

أفكار لتنسيق قطع الأقمشة القطيفة مع العديد من الملابس المختلفة