إيمي سمير غانم تطل بـ رمضان بشخصية غريبة فكيف بدت إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - إيمي سمير غانم تُصنّف كواحدة من أكثر نجمات الوطن العربي الشابات شهرة، وهذه الشهرة نالتها بسبب عائلتها الفنية، وبسبب موهبتها في التمثيل وحضورها المحبب على شاشة التلفاز، ولها على انستقرام عدد كبير من المتابعين يصل الى حوالى 5 مليون. وفي رمضان 2019 بدأنا نشاهدها في عمل درامي جديد ومختلف، حمل اسم “سوبر ميرو”، وكما هو واضح فإنّ شخصيّتها في العمل، غريبة جدًّا ومبتكرة، بحيث تتناسب مع الدور وعلى عكس اطلالاتها في الحياة العادية، حيث إنها بدت في الفترة الأخيرة أنيقة ومميزة، وإليكِ بعض الأمثلة.





لوك عصري نسقته إيمي سمير غانم في البليزر والبنطلون الجلدي:



اختارت إيمي سمير غانم لأحد المشاوير المسائية، اطلالة لافتة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، حيث نسقت بنطلونًا من الجلد باللون الأسود مع جاكيت بليزر طويل باللون الفوشيا، له حزام على الخصر، ومن تحته توب باللون الأبيض، وأكملت الاطلالة بحذاء كاحل من الجلد الأسود.

إيمي سمير غانم



فستان أوف شولدرز من الترتر البراق اختارته إيمي سمير:



في إحدى السهرات شاهدنا إيمي سمير غانم، وقد تألقت في اطلالة براقة، حيث اختارت فستان سهرة من الترتر باللون الفضي، قَصّته ناعمة مكشوفة الأكتاف مع أكمام طويلة، وله حزام من المخمل الأسود على الخصر، وقد ناسبها الفستان بشكل مميز من ناحية القصّة واللون.

إيمي سمير غانم في فستان سهرة من الترتر

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لوك شرقي كاجوال اعتمدته إيمي سمير:



اطلالة مميزة ومثالية لـ رمضان اعتمدتها إيمي سمير غانم، حيث اختارت عباية باللون الأبيض، مطرزة برسومات شرقية ملونة، نسقت معه حذاءً رياضيًّا وشنطة يد من الجلد باللون الأسود من “فالنتينو” Valentino، وبدا اللوك عصريًّا تقليديًّا في الوقت ذاته.

إيمي سمير غانم بلوك شرقي









إيمي سمير غانم إحدى نجمات رمضان 2019، شاهدي اطلالاتها وأخبرينا رأيكِ بها.

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