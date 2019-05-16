المدونة المحجبة سندس القطان تلهمك أفخم الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - تتميز المدونة الكويتية سندس القطان أنها لا تتخلى عن الستايل الخليجي في جميع أزيائها، بل وتذهب به إلى أقصى درجات الأناقة و العصرية.

القطعة الأبرز في خزانة سندس القطان هي العباية، ورغم تكرارها إلا أنها تنوع في الألوان والتصاميم بأسلوب يجعلها متجددة دائمًا. في هذا المقال نستعرض مجموعة من أجمل العبايات والقفاطين التي اعتمدتها "القطان" لتلهمكِ اطلالة رمضانية أنيقة.

موديلات حجاب أنيقة من سندس القطان



العبايات الرمضانية الأبرز في اطلالات سندس القطان



اعتمدت المدونة الكويتية سندس القطان عباية مزينة بنقوش رمضانية باللون الذهبي، المرتبط دائمًا بالاطلالات الرمضانية. مزجت العباية بين اللونين الأسود والبيج، كما زُينت بحزام ضم الخصر، زادت الاطلالة بريقًا مع حقيبة ذهبية من ديور، وصندل ربيعي بشرائط أمامية من تشكيلة دار الأزياء الراقية شانيل.

عبايات رمضانية استوحيها من البلوجر سندس القطان

في إطلالة أخرى، اختارت سندس القطان العباءة المفتوحة، وذهبت إلى تصميم بوهيمي مزين بأهداف امتدت من الكتفين حتى نهاية التصميم، ويمكنكِ اختيار تصميم قريب لحضور إفطار أو سحور خلال شهر رمضان الكريم.

تألقي على طريقة سندس القطان



عبايات تناسب المرأة العربية في أيّ وقت

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وبعيدًا عن الأزياء الرمضانية، اختارت سندس القطان تشكيلة من العبايات المناسبة للاطلالات اليومية. ولاحظنا أنها تميل إلى الألوان الداكنة والتصميمات البسيطة، فاعتمدت عباءة كحلية، وزينتها بحزام جملي وحجاب أبيض، وجاءت حقيبة فندي البنيّة لتعزز أناقة الاطلالة.

عبايات خليجية راقيه سوداء من الفاشينيستات والماركات



لا تتخلى سندس القطان عن العباءة السوداء، لكنها في كل مرة تبدو متجددة بفضل إضافة بعض التفاصيل العصرية، فإما أن تأتي العباءة مزينة من الأطراف بالتطريز الخيوط، أو أن تظيف لمستها من خلال حقيبة وحذاء، غاية في الأناقة والعصرية، بخاصة وأنّ المدونة سندس تفضل حقائب أشهر دور الأزياء العالمية.

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وعلى العكس، قد تعتمد سندس في مرات محدودة عبايات بألوان فاتحة، مثل الأبيض الذي اختارت أن يزين اطلالتها من الرأس حتى أخمص القدمين، وحملت معها حقيبة باللون الأخضر النعناع الرائج هذا الموسم.

كذلك، اعتمدت عباءة أخرى باللون الأخضر الداكن، ونسقت معها حجابًا أسود ليناسب التطريز الأسود الذي زين العباءة.