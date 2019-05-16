مكياج النجمات في مهرجان كان السينمائي 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - خلال افتتاحية مهرجان كان 2019، الذي يستمر لعشرة أيام، غصت السجادة الحمراء للمهرجان بإطلالات جمالية لافتة، وتحديداً لناحية مكياج النجمات، حيث اعتمدن أساليب مكياج جذابة وساحرة تحاكي أبرز صيحات موضة المكياج، ورسمات عيون أبهرت متابعي المهرجان.

وفي ما يلي، جولة على مكياج النجمات في مهرجان كان السينمائي، فمن الأجمل برأيك؟



سيلينا غوميز

النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez، أطلت كالأميرات على السجادة الحمراء لمهرجان كان 2019، بمكياج جذاب مفعم بالأنوثة، حيث اعتمدت أحمر الشفاه الأحمر القوي، ورسمة الأيلاينر العريض المجنح والمسحوب الى خارج العين، مع ظلال العيون الفاتحة والبراقة، وأضاءت وجنتيها بالبلاش البرونزي.

سيلينا غوميز



جوليان مور

النجمة جوليان مور Julianne Moore، اعتمدت مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على مكياج العيون الدخاني الخفيف، وأحمر الشفاه الزهري الفاتح واللامع. إلا أنها لم تتخلَّ عن الرموش الاصطناعية السوداء الكثيفة التي أبرزت لون عينيها وجمالهما، ومنحتها نظرات ساحرة. كما أضاءت وجهها بالبلاش الوردي على أعلى الوجنتين.

جوليان مور



إيفا لونغوريا

النجمة إيفا لونغوريا Eva Longoria، أطلت بمكياج برونزي أنيق وجذاب، اعتمدت فيه على ظلال العيون البرونزية مع لمسة خفيفة من الظل البنفسجي الفاتح، مع أحمر شفاه لامع متناغم جداً مع مكياج العيون. وتميزت إطلالة النجمة ببشرتها المتوهجة والمشرقة.

إيفا لونغوريا

Barbara Meier

الجميلة Barbara Meier اعتمدت مكياج عيون القطة الناعم وأحمر الشفاه الأحمر القوي، واختارت النغمات البرونزية لبشرتها، فجاءت إطلالتها تضج بريقاً وأنوثة، كما شكل لون شعرها الأحمر عامل جمال إضافياً، حيث بدا متناغماً جداً مع ألوان المكياج التي اختارتها.

Barbara Meier

إيل فانينغ

النجمة إيل فانينغ Elle Fanning، ظهرت بإطلالة جذابة جداً، حيث اعتمدت مكياج الشفاه الأحمر المات ورسمة الأيلاينر الرفيع على طول الجفن الأعلى، مع الرموش الكثيفة والطويلة، كما بدت ببشرة بيضاء مشرقة ومتوهجة، عززت من جمالها باستخدامها البلاش الوردي على أعلى وجنتيها.

Elle Fanning



إيزابيل غولار

النجمة إيزابيل غولار Isabel Goulart، اختارت بدورها إطلالة جذابة، اعتمدت فيها المكياج البنفسجي للعيون والشفاه، بما يتلاءم مع لون فستانها. كما أبرزت جمال عينيها باستخدامها الرموش الاصطناعية، وأضاءت وجهها بالبلاش الزهري على تفاحة الخدين والجبين والأنف.

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Isabel Goulart

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