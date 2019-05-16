مكياج ناعم في رمضان من وحي ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - تكثر في شهر رمضان المناسبات والدعوات إلى الإفطارات والسحور، ما يستوجب منك إطلالة أنيقة ولكن محتشمة في الوقت نفسه. ولأن المكياج في هذا الشهر يجب أن يكون ناعماً بحيث لا يلفت الأنظار ولا يبدو مبالغاً فيه، عليكِ أن تختاري لوحة ألوان هادئة وأسلوب مكياج رصين لتتألقي في مناسباتكِ الرمضانية بكثير من الاحتشام. ومن وحي مكياج ميغان ماركل المعروفة بذوقها الناعم وخياراتها البسيطة، اخترنا لكِ بعض صورها.

تميل ميغان ماركل في معظم الأوقات إلى التركيز على عينيها البنيتين فتبرز جاذبيتها من خلال الأيلاينر الأسود والماسكرا، وفي لحظات نادرة تلجأ إلى وضع ظلال عيون باللون البيج أو البني أو الرمادي الفاتح.

مكياج عيون ناعم

مكياج عيون بسيط من وحي ميغان

بإمكانكِ اعتماد مكياج العيون البسيط من وحي ميغان ماركل من خلال وضع خط رفيع من الأيلاينر مع الماسكرا، أو الاكتفاء بوضع ظلال عيون باللون البني مع الماسكرا من دون أيلاينر. فبهذه الطريقة سوف تبدو عيناك أكثر إشراقاً دون أن تلفتي الأنظار.

أما لبشرة وجهكِ فننصحك بتجنّب كريم الأساس ذات التركيبة السميكة واختيار التركيبة الخفيفة على البشرة أو حتى الاكتفاء بوضع كريم واقي من أشعة الشمس وملوّن في الوقت نفسه. أضيفي لمسة ناعمة من البلاش على تفاحتي الخدين شرط ان تختاريه بألوان ناعمة كالزهري أو البرونزي الهادئ.

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الماسكرا خطوة أساسية



ولأن أحمر الشفاه هو الخطوة الأبرز في إظهار جمال مكياج الوجه، لا بد من أن تتأني في اختياره وأن تعتمدي ألواناً بلوحة زاهية من البيج أو الزهري أو حتى الغلوس الشفاف. فهذا الخيار يبدو مناسباً لشهر رمضان إذ لا يضفي جرأة على ملامح وجهكِ بل يجعلها تبدو ناعمة وهادئة.

في الختام، يمكنكِ أن تضعي القليل من البلاش الناعم باللون الزهري أو البرونزي الفاتح لتضفي قليلاً من الإشراق على بشرتكِ. إلا أن هذه الخطوة ليست ضرورية إذا شعرت بأنك لا تحتاجين إليها.

ظلال عيون بنية





شاهدي بالصور أبرز إطلالات ميغان ماركل التي اعتمدت فيها على مكياج ناعم واستوحي منها مكياجكِ في شهر رمضان المبارك، ونسّقي معه تسريحة شعر أنيقة تزيد من فخامة إطلالاتك.

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