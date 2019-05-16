مكياج وتسريحات شعر النجمات في مهرجان كان 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 مايو 2019 05:57 مساءً - مع اقتراب انعقاد الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي، وانطلاق التوقعات حول إطلالات النجمات على السجادة الحمراء للمهرجان، سنستعيد في ما يلي أبرز إطلالات النجمات، العالميات والعربيات، لناحية تسريحات الشعر والمكياج، في مهرجان كان 2018.



إطلالات النجمات العالميات

النجمة ستيلا ماكسويل أطلت في مهرجان كان 2018 بالسحنة البرونزية والمكياج الناعم وتسريحة الرفعة المتوسطة مع الربطات الثنائية. أما النجمة آيشواريا راي، فاعتمدت المكياج القوي وتسريحة الشعر الناعم المنسدل، فيما اختارت النجمة ديان كروغر المكياج الطبيعي وتسريحة شعر أنيقة مستوحاة من الأربعينات. كذلك، اعتمدت النجمة كيت بلانشيت مكياج العيون البرونزي الناعم وتسريحة الشينيون المبعثرة مع الغرة الجانبية، في وقت اختارت النجمة جوزفين سكريفر المكياج الهادئ وتسريحة الشينيون المنخفضة. العارضة العالمية إيرينا شايك، اعتمدت بدورها المكياج البرونزي وتسريحة الشعر الناعم المنسدل مع الغرة المشدودة الى الخلف، فيما اعتمدت النجمة آمبر هارد أحمر الشفاه الأحمر القوي ورسمة عيون القطة التي زينتها بحبة كريستال في نصف الجفن السفلي، وتسريحة الرفعة العالية.

مكياج ناعم في مهرجان كان



إطلالات النجمات العربيات

كما كان للنجمات العربيات حضور مميز خلال مهرجان كان 2018، حيث ظهرت مدونة الموضة كارن وازن بمكياج ناعم اعتمدت فيه ظلال العيون المعدنية وأحمر الشفاه باللون الترابي المات، مع تسريحة الكعكة الكلاسيكية المنخفضة مع الفرق الجانبي. أما النجمة درة التونسية، فقد ظهرت بالمكياج السموكي الأسود وتسريحة ذيل الحصان الفوضوية المنخفضة. بدورها، اعتمدت النجمة دانييلا رحمة المكياج اللامع باللون البرتقالي الهادئ لكل من العيون والخدين والشفاه، وتسريحة ذيل الحصان الفوضوية المرتفعة. فيما ظهرت النجمة علا الفارس، بمكياج بسيط طغت عليه الألوان الدافئة سواء لناحية ظلال العيون أو أحمر الشفاه، كذلك الأمر بالنسبة الى تسريحة الشعر الذي اختارته ناعماً منسدلاً على الظهر. الأمر نفسه بالنسبة الى جيسيكا قهواتي، التي اعتمدت أيضاً مكياجاً ناعماً بتدرجات الألوان الفاتحة، وتسريحة الكعكة العالية والمشدودة، وكذلك المدونة الفلسطينية علا الفارس التي اعتمدت المكياج الناعم بالألوان الدافئة للعينين والشفتين، وتسريحة الشعر الناعم المنسدل.

مكياج ناعم في مهرجان كان

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