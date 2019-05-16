انت الان تتابع تفاصيل خبر يومياً طيلة شهر رمضان.. "قصة مسجد" على الخليج 365 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 05:08 مساءً - تنتشر المساجد في أرجاء العالم، فلا تخلو مدينة أو قرية تقريباً من مسجد أو جامع، يذهب إليه المسلمون في صلواتهم الخمس، وجُمَعهم، وأعيادهم.

ولكل مسجد من هذه المساجد قصة رافقته منذ حجر الأساس الأول الذي وُضع له، فقد بنى الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل (عليهما الصلاة والسلام) الكعبة المشرّفة التي تقع داخل المسجد الحرام، في حين بنى النبي سليمان عليه السلام المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، وبنى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- المسجد النبوي بالمدينة المنورة، ربما هذه قصص يعرفها الناس.

ولكن مئات أو ربما آلاف المساجد الضخمة والأثرية والقديمة والرائعة البنيان، والتي تتوزع في كل القارات، لا يعرف عنها المسلمون الكثير.

خلال شهر رمضان المبارك نتعرف نحن وإياكم في كل يوم، من خلال موقع "الخليج 365"، على قصة مسجد بقي شاهداً على حضارات وإرث إسلامي كبير.

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