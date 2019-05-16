كشفت الفنانة غادة عبد الرازق خلال لقائها مع برنامج "مجموعة إنسان" مع علي العلياني، الذي يذاع على قناة "إم بي سي"، عن ذهابها لطبيب نفسي منذ 18 عامًا، لعلاجها من الاكتئاب.
وتابعت "غادة" بأنها أول مرة ذهبت إليه عند محاولتها للانتحار، حيث أصيبت بالاكتئاب والوسواس القهري وهو ما جعلها تذهب للطبيب النفسي ومنذ ذلك الوقت تداوم على الذهاب إليه.
وأوضحت "غادة" بأن الطبيب النفسي يستمع بشكل جيد، لكن الأهل والأصدقاء لم يمتلكوا القدرة على إعطاء الحلول مثله.
وتابعت بأنها ما زالت تتناول أدوية الاكتئاب كما أنها زادت في الفترة الأخيرة بسبب المشاكل والضغوط التي تعيشها: "الصراعات بتكون أصعب ومع الوقت قوة احتمالك بتقل".
وذكرت أن مصادر السعادة في حياتها أصبحت قليلة جدًا وتتمثل في أسرتها وابنتها: "كل حاجة حواليا بتضايقني.. والحاجات اللي بتفرحني قليلة أوي وعلى المستوى الشخصي".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق: أذهب لطبيب نفسي منذ 18 عاما.. وفكرت في الانتحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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