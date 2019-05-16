سفرة رمضان: مكرونة بصوص الريكفورد والبفتيك والحلو مهلبية بالبرتقال

مع اليوم الحادي عشر من رمضان، تدخل السيدات مرحلة الحيرة بسبب السؤال المعتاد "هنفطر ايه النهارده؟". نقدم لك، اليوم، مكرونة بصوص الريكفود مع البفتيك، والحلو مهلبية بالبرتقال لتقديمها على سفرة فطار رمضان. المكونات: 350 جرام مكرونة ملعقة زيت زيتون ½ كوب جبن ريكفورد زبدة كوب ونصف كريمة طبخ ملح، فلفل أسود (حسب الرغبة) كوب مشروم حبة متوسطه بصل Advertisements بقدونس للتزين الطريقة: تسلق المكرونة في الماء الساخنة المملح، مع ملعقة زيت الزيتون، وتصفى. تسخن الزبد في المقلاة ويضاف اليها الجبن، ثم تقلب حتى تذاب. تصب الكريمة وتقلب حتى تصبح ذو قوام متماسك. - في مقلاه أخرى تشوح البصل حتى يذبل ثم يضاف إليه المشروم. يضاف الملح والفلفل الأسود بعد نضج المشروم، ويترك جانبا. توضع المكرونة في طبق التقديم ويصب فوقها الصوص. يوزع المشروم على الكريمة وتزين بالبقدونس. تقدم المكرونة بجانب البوفتيك المقلي، والبطاطس المحمرة. ​

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