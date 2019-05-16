زينة حجازي عن رضوى الشربيني: امرأة قوية تبعث على النجاح

كشفت الإماراتية زينة حجازي خبيرة ومدربة أسلوب حياة، كواليس تعاونها مع الإعلامية رضوى الشربيني، في برنامج "هي وبس" الذي يُعرض عبر قناة "سي بي سي سفرة"، من خلال الظهور كضيفة ثابتة.

وأوضحت حجازي لـ"الوطن"، أنّها حريصة على الظهور في الإعلام المصري منذ فترة، لم له من تأثير قوي في الوطن العربي، مُعربة عن طموحها في تقديم برنامج خاص بها عبر إحدى الشاشات المصرية، خلال الفترة المقبلة.

وقالت زينة إنّ علاقة صداقة قوية تجمعها برضوى الشربيني، قبل ظهورها في البرنامج: "تعاونت معها في تنسيق الأزياء، وأعجبت بالموضوعات التي أتحدث عنها، لذلك قررت استضافتي في برنامجها بشكلٍ ثابت، في فقرة تحمل اسم كيف تصبحِ زوجي مثالية".

وأشارت إلى أنها تتابع عملها من الإمارات، وتُسافر إلى القاهرة بشكلٍ شهري، وكان الظهور الأول لها على الشاشة في يناير الماضي.

وأكدت زينة أنّها حصلت على دورات تدريبية لتكون مُدربة بشكلٍ جيد، وحصلت على شهادة احتراف مُرخصة من حكومة دبي، ومُعتمدة من كندا، مضيفة: "أعتقد أنّ الشخص الذي يظهر على الشاشة من الضروري عليه أنّ يكون مُثقفًا ومُلمًا بالقضايا المُختلفة، وعلى دراية تامة بالموضوع الذي يتحدث عنه، حتى يُقدم محتوى على مستوى عالٍ من الاحترافية".

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ووصفت زينة، "رضوى" بأنّها امرأة قوية تتسم بالعفوية، وتُخاطب جمهورها من القلب، وصنعت لنفسها إعلامًا خاصًا بها، مُعربة عن دهشتها من اتهام رضوى بالتحريض على الطلاق: "كل شخص مسؤول عن تصرفاته، وقرار الطلاق لن يؤخذ به من برنامج تليفزيوني، لأي شخص حكيم".

وتابعت الخبيرة أنّه يحق للمرأة أنّ تكون هناك مُذيعة تتحدث نيابة عنها في الإعلام وتُدافع عن قضاياها، واصفة رضوى بقولها: "مثال رائع للمرأة المصرية والعربية، هي تُحرض على النجاح والأمل والحياة".

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