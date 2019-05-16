تعرف على الأحذية الأفضل التي تناسب "البدلة التوكسيدو"

تلقي دعوة لحضور حفل زفاف كبير أو مناسبة وفعالية كُبرى يجعل أي رجل يتصبب عرقاً. لماذا؟ لأن اختيار الملابس والأحذية وقطع الإكسسوارات التي عليك ارتدائها في المناسبات الرسمية صداع في رأس أي رجل. لن يكون أمامك خيارات كثيرة، فإما أن تتوجه مُسرعاً إلى تأجير بدلة توكسيدو قيّمة أو تقوم بتنظيف تلك الموجودة في خزانة ملابسك، أو تشتري واحدة جديدة تماماً. ولكن الأمور لا تنتهي عند هذا الحد، لأنه سوف يكون عليك اختيار حذاء مناسب للبدلة الرسمية التي ترتديها.

حذاؤك سوف يكمل إطلالاتك، إذا كان خيارك صحيحاً فسوف تظهر في إطلالة أكثر أناقة، ولكنه سوف يشوه إطلالتك إذا أسأت الاختيار، لذلك عليك انتقاء الحذاء الذي سوف ترتديه في المناسبات الرسمية بعناية شديدة.

وفيما يلي نستعرض مجموعة من أفضل الأحذية التي تناسب البدلة التوكسيدو:

Florsheim Tux Plain Toe Oxford

من أشهر وأفضل الأحذية الأوكسفورد المناسبة للبدلات التوكسيدو الكاملة، خاصة وأنه يحمل اسم ماركة عالمية تعمل في مجال الأحذية منذ عام 1892، ما يجنبك الشعور بالندم على المبلغ الكبير الذي تدفعه من أجل شرائه. سوف يجعلك هذا الحذاء تبدو شديد الأناقة والتميز.

Calvin Klein 'Bernard' Venetian Loafer

حذاء مصنوع من الجلد عالي الجودة يلائم المناسبات الرسمية والحفلات الكُبرى، لكنه باهظ الثمن ويحمل أسماء أكبر وأشهر المصممين العالميين.

Vionic Shane Lace-Up Shoes

يمكن اعتباره حذاء غير رسمي ولكنه مع ذلك يناسب الحفلات والمناسبات الرسمية، كما أنها تناسب الفعاليات المتعلقة بالعمل.

Del Toro Velvet Slipper

حذاء مخملي شديد الأناقة ولكنه في منتهى البساطة، مُلائم للمناسبات الرسمية والفعاليات الكُبرى، سوف يجعلك تبدو شديد الأناقة والرقي.

Aldo Zomba Loafer

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إذا كنت لا تميل إلى الأحذية شديدة اللمعان، وترغب في ارتداء حذاء أكثر بساطة فربما عليك تجربة هذا الحذاء المُريح الخالي من التفاصيل الكثيرة.

Cole Haan American Classic Gramercy Derby Dress Oxford

إذا كنت تبحث عن حذاء مُريح يسمح لك بحرية الحركة والانتقال من مكان إلى آخر ببساطة، والسهر إلى وقت متأخر دون أن تشعر بالتعب الشديد أو الإرهاق، فسوف يكون هذا الحذاء المثالي. فهو حذاء خفيف ومُريح ومرن، سوف يُريح أقدامك ويجعلك تشعر وكأنك ترتدي حذاء رياضي.

Jared Lang Luca Tassel Loafer

حذاء مخملي شديد الأناقة يُناسب البدلات التوكسيدو، ومناسب لحضور فعاليات واحتفالات كبيرة ذات حضور ضخم. سوف يجعلك تبدو شديد الأناقة دون أن تكون إطلالتك مبالغا فيها أو متكلفة.

ASOS Derby Black Suede Brogue Shoes

إذا كنت تبحث عن حذاء شديد الأناقة يناسب المناسبات والاحتفالات الرسمية مع توفير مبالغ كبيرة من المال، فعليك بهذا الحذاء المليء بالتفاصيل الخاصة والمتميزة، ولكنه ليس باهظ الثمن كغيره من الأحذية التي تنتمي إلى نفس النوعية.

Ted Baker London Fharen Cap Toe Oxford Shoes

تفاصيلها البسيطة والصغيرة تجعلها من أفضل الأحذية التي يمكن ارتداؤها مع البدلة التوكسيدو، فقط انظر إلى جلدها الناعم وتفاصيلها الأنيقة لا يوجد فيها شيء لا تحبه.

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