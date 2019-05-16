"مترميش الأكل".. حيل سهلة للتخلص من الملح الزائد في الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تقع بعض ربات البيوت في أخطاء عند طهي الطعام، خاصة في رمضان الذي تطهي فيه الطعام دون تذوقه، مثل إضافة كمية كبيرة من الملح للطعام، أو الفلفل الحار والشطة، المشكلة التي قد لا تجد لها بعض السيدات حلًا.

ويقدم لكم الخليج 365 خلال السطور التالية حيل بسيطة يمكن تجربتها للتخلص من الملح أو البهارات الزائدة، بحسب موقع "food-hacks.wonderhowto".

1- الليمون

يمكن حل مشكلة إضافة كمية كبيرة من الملح أو الشطة من خلال وضع قليل من الليمون أو عصير الطماطم على الطبق المراد تعديل مذاقه، حيث يملك الليمون قدرة على امتصاص الملح الزائد، دون التأثير على نكهة وصفات الطعام.

2 - البطاطس والجزر

إضافة مكعبات الجزر أو البطاطس المقشرة على الطبخة المليئة بالملح، لاحتوائهما على نوع من السكر، لديه القدرة على امتصاص المذاق المالح، وتترك لمدة 10 دقائق قبل إزالتها.

3 - زيادة كمية الماء

يقلل الماء الزائد من نسبة ملوحة الطعام، هذه الطريقة فعالة في أنواع الشوربة والسلطات.

2- إضافة المزيد من المكونات الأساسية

إضافة المزيد من المكونات الأساسية إلى الوصفة التي تحتوي على ملح زائد، يعمل ذلك على امتصاص كمية الملح الزائد.

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4- الخل

يمكنك وضع قطرات بسيطة من الخل بشكل تدريجي على الطعام الذي به ملح زائد، إلى حين الوصول إلى النكهة المطلوبة.

5- السكر أو العسل

يمكن السكر أو العسل دوراً في تعديل الملوحة الزائدة، وذلك عن طريق إضافة ملعقة من العسل أو السكر إلى وصفات الطعام لتعديل النكهة.

6- الزبادي

إضافة ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي على الطعام المالح.

7-البقدونس

يعمل البقدونس على امتصاص الأملاح الزائدة من الطعام.

8-الخبز البلدي

يمكن إضافة قطع الخبز إلى أي نوع من الطعام حتى تمام النضج ثم إزالته مرة.