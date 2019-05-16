انت الان تتابع تفاصيل خبر حظر الحجاب يصل إلى المدارس الابتدائية في النمسا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 03:03 مساءً - تبنَّى مجلس النواب النمساوي، أمس الأربعاء، مشروع قانون قدَّمه الائتلاف الحكومي اليميني - اليميني المتطرف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري، ضمّنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير أيديولوجي أو ديني يغطي الرأس"، دون ذكر الحجاب، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس.

غير أن الحزبين الرئيسين في الائتلاف الحكومي: حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين المتطرف، أعلنا بكل وضوح أن المستهدَف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

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وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر، إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين أكد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أن النص ضروري لحماية الفتيات من "الاستعباد".

وصوَّت نواب المعارضة جميعاً تقريباً ضد مشروع القانون، واتهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى إلى تصدُّر عناوين الصحف بدلاً من الاهتمام برفاهية الأطفال.

في حين قالت منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو": إن "مشروع القانون مُخزٍ وتكتيك لتحويل الانتباه"، مؤكدةً أن المعنيَّ به عدد صغير جداً من التلميذات.

من جانبها، أوضحت الحكومة أن الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.