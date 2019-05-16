للمرة الأولى النائبة رشيدة طليب تترأس جلسة بمجلس النواب الأمريكي

للمرة الأولى في تاريخ الكونجرس الأمريكي، ترأست النائبة رشيدة طليب، إحدى جلساته، بأمس الأربعاء، وهي أول نائبة مسلمة ذات الأصول الفلسطينية عن ولاية ميشيجان الأمريكية.

ويأتي دور النائبة رشيدة في قيادة أعمال المجلس بعد أشهر من الانتظار، لتصبح أول امرأة مسلمة تقود المجلس، بعد أن سجلها التاريخ كأول مسلمة تنضم إلى الكونجرس الأمريكي، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وذكرت "طليب" في تدوينة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست مجلس النواب الأمريكي اليوم.. ليس سيئا بالنسبة لفتاة من ديترويت لم تكن تتحدث الإنجليزية عندما بدأت الدراسة، والأولى في عائلتي التي أنهت دراستها الثانوية والعليا".

Advertisements

وأضافت: "كانت لحظة فخر وغرقت في أكثر من ذلك بقليل وأنا أعمل في الكونجرس".

وفي يوم الجمعة الماضي، كانت زميلة "طليب" الديمقراطية، النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز عن ولاية نيويورك، ترأست للمرة الأولى المجلس، لتصبح أصغر امرأة تقوم بذلك على الإطلاق.

​