"ماجي" تتمسك بـ"الخلع": "مش كل سنة هاصيف في راس البر"

عنيد وشديد التمسك بآرائه صفات لم تستطع "ماجي.ع" تحملها في زوجها، بعد 4 أعوام من الزواج، لتقرر الزوجة العشرينية إنهاء هذه الزيجة بإقامة دعوى خلع حملت رقم 3187/2018، ضد زوجها الثلاثيني.

تروي الزوجة العشرينية في حديثها لـ"هن"، بداية تعارفها على زوجها الذي أتى عن طريق أحد معارفها، حيث رأته يتسم بالطيبة والأخلاق الحميدة مما جعلها توافق على الزواج منه، لكن شهور قليلة من الزواج وبدأت المشاكل تعرف طريقها إلى منزلها، لتكتشف أن زوجها طابع العند والتحكم في الآراء بشكل غير طبيعي، بحسب وصفها.

حاولت الزوجة العشرينية تجاوز الأزمات حفاظًا على عش الزوجية، لكنها وجدت العند يزيد مع زوجها "كل مدى بيبقى أكثر جبروت وبيعند زيادة لدرجة إن مبقاش في نقاش أصلا بينا.. كل حاجة أوامر وبس".

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خلاف غريب وربما يراه البعض بـ"التافه"، لكنه كان الدافع القوي وراء الأزمة التي استدعت "ماجي" لرفع دعوى الخلع، بسبب اعتياد زوجها على اصطحبها إلى "رأس البر" لقضاء عطلة الصيف.

حاولت الزوجة العشرينية التحدث معه أكثر من مرة بتغيير المكان لكن دون فائدة من الحديث: "السنة الأخيرة أصريت نطلع مع أهلي مرسى مطروح.. وبعد ما أكدت على أهلي إننا هنروح معاهم وكنت فرحانة أنا والعيال برضو.. رجع في كلامه، وقالي حجزت رأس البر خلاص.. فقولتله أنت غيرت اتفاقك معايا وأنا عايزة أروح معاهم قالي لو خرجتي من البيت تبقي طالق.. واتخانقنا وسبت البيت.. مبقتش عايزة أعيش مع واحد بيعاند في رأيه ومتسلط".

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