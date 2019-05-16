الطحال من الأكلات اللذيذة الذي يحب الكثير تناولها بجانب الممبار وهي أكله تشبه الكبدة في شكلها، كما أنه له العديد من الفوائد، فهو يدخل في بند الأغذية الغنية بالبروتينيات، كما أنه يتميز بانخفاض كمية الدهنيات المشبعة فيه، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات A، B1، B2،B6، B12. فنقدم لك طريقة عمل الطحال المقلي بطريقة سريعة وسهلة. المكونات طحال ملح، فلفل أسود، كمون، بهارات، جوزة الطيب، شطة (حسب الرغبة). عصير ليمون زيت للقلي ماء للسلق Advertisements الطريقة: 1- يغسل الطحال جيدا مع الحرص بعدم الخدش. 2- تسخن الماء مع ملح وخل وتترك على النار لتغلي. 3- تسقط الطحال في الماء بعد التأكد من غليانها. 4- يزال "الريم" الناتج عن السلق بعد ظهوره. 5- بعد التأكد من السلق، يقطع الطحال شرائح رفيعة ثم يتبل بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، والشطة وعصير الليمون، ويترك حتى يبرد. 6- يسخن الزيت، ويقلى فيه الطحال. 7- يقدم الطحال مع الأرز الأبيض والطحينة. ​

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