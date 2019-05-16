أخطاء يجب تجنبها في تجهيز "العزومات"

تدخل ربة المنزل في حالة طوارئ، عندما تقوم بدعوة أقاربها أو أصدقائها على "عزومة"، فتبدأ في تجهيز المنزل وترتيبه، وتجهيز الطعام، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبها السيدات، يرصدها موقع homify المتخصص في شؤون الديكور والمنزل، لتلاشيها.

- عدم التخطيط الجيد للمائدة والأكلات التي ستقدم، بحيث أن تكون الكمية مناسبة لعدد الأفراد، وفي الوقت نفسه تكون مناسبة لميزانيتك.

- تعتقد ربة المنزل أن تجهيز الطعام هو فقط للعزومة، ولكن يجب تنظيم السفرة وإعداد الشقة من أساس العزومة، فمثلا لا يجب أن لا ننسى المناديل وتوزيع الأطباق، والأكواب.

- تجنب عمل صنف جديد لأول مرة فى العزومة، ويفضل تجهيز أطعمة من تحضيرك.

- تجهيز الأطعمة التي تستغرق وقتا مسبقا، وليس في نفس يوم العزومة.

قبل إعداد الطعام يجب التفكير فيما يحبه الضيوف، فلا يمكن عمل وجبات لا يحبوها.

Advertisements

يجب الاهتمام بتجهيز الحلويات، وفي حالة عدم القدرة على إعدادها يمكنك شرائها.

- لا تسمح لضيوفك بغسيل الصحون أو تنظيف طاولة الطعام، إلا إذا كانوا من الأهل أو الأصدقاء المقربين.

عدم الإلحاح الشديد على ضيوفك لتناول الطعام، فربما يكون لديهم أسبابهم والتي لا يردون الإفصاح عنها.

عليك تجهيز المنزل بزينة رمضان، ليشعر ضيوفك بالأجواء الرمضانية.

​