مشاجرة بين زوجين مصريين بالكويت تنتقل للشارع والشرطة تتدخل.. "المصري معروف بجبروته"

كان البيت دوما هو الحاضن للخلافات والمشكلات، ولا يجب أن تخرج تفاصيل المنزل إلى الشارع، ولكن منطقة المنقف في الكويت شهدت مشاجرة عنيفة بين مصري وزوجته، انتقلت إلى الشارع ما أدى لتدخل القوات الأمنية، التي أحالت الطرفين للتحقيق.

أمام العمارة كانت المشاجرة قائمة بين الطرفين، عندما تلقت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا يفيد باندلاع خلاف عائلي بينهما، وفورا تحركت رجال الأمن للتعامل مع الموقف، والسيطرة على المشاجرة التي أوضحت أن الزوجان يحملان الجنسية المصرية، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

Advertisements

هددت الزوجة بترك المنزل، وخرجت بالفعل ولكن الزوج لاحقها إلى الشارع ليستكملا المشاجرة أمام العمارة، وبمجرد وصولهما للمخفر تبادلا الاتهامات أمام رجال الأمن ما دعا لتسجيل القضية "ضرب وسب وقذف بحقهما"، ثم أحيلا للتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية.

​