البساط الأحمر لحفل افتتاح مهرجان "كان" يتزين بالإطلالات اللافتة

باريس - لايف استايل
افتُتح الثلاثاء مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ72 الذي تمتد فعالياته بين 14 و24 من شهر أيار/مايو الجاري. وقد تزيّن البساط الأحمر لافتتاح هذا الحفل بإطلالات لافتة حملت توقيع مصممين عالميين وعرب، ندعوكنّ للتعرّف على أبرزها فيما يلي واختيار الإطلالة الأكثر أناقةً من بينها.
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- تألّقت العارضة والممثلة الألمانية باربارا ميير بثوب فضّي طويل تزيّن بالستراس والريش، وحمل توقيع المصمم اللبناني زياد نكد.
- اختارت النجمة الأميركية-الكورية جيسيكا جانغ ثوباً أبيض تزيّن بقطع المرايا والريش. حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسية من دار Chopard.
- بدت الممثلة الأميركية إيفا لونغوريا أنيقة جداً بثوب صُمم لها خصيصاً وحمل توقيع دار Alberta Ferretti. وهو تميّز بتصميمه العاري الكتفين وخليط من قماش الترتر والساتان باللون الزهري الهادئ.
- تألّقت النجمة الأميركية إيل فانينغ بثوب طويل من الحرير باللون الدراقي، تزيّن بالتطريز عند الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Gucci فيما حملت مجوهراتها توقيع دار Chopard.
- اختارت الممثلة الأميركية جوليان موور ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر الزمردي حمل توقيع دار Dior.
- اعتمدت النجمة سيلينا غوميز تنورة طويلة و"توب" قصيرة باللون الأبيض. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Louis Vuitton فيما تزيّنت بمجوهرات ماسيّة من Bulgari.
- تألّقت الممثلة اللبنانية داليدا خليل بثوب مطرّز بالكامل بالأحجار الفضيّة والكحليّة حمل توقيع المصمم زياد نكد.
- بدت العارضة والممثلة البرازيلية إليساندرا أمبروزيو مشرقة بثوب أبيض طويل تزيّن بالتطريز والريش وحمل توقيع دار Ralph&Russo.
- تألّقت الممثلة التايلاندية آرايا هارغيت بثوب تميّز بتصميمه المبتكر من حيث القصة واللون وحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.
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