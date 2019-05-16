بالصور - أجمل إطلالات النجمات في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

افتتح مهرجان كان السينمائي دورته الثانية والسبعين التي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع في مدينة "كانّ" الفرنسية، بحضور أبرز نجمات ونجوم السينما العالميين، وحرصت كل منهن على أن تختار إطلالة أنيقة وساحرة تخطف الأنظار.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز وأفضل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي الدولي 2019.

- جوليان مور:

بإطلالة ناعمة وأنيقة خطفت الممثلة الأمريكية جوليان أنظار العالم، إذ ارتدت فستان من قماش الموسلين، باللون الأخضر الزمردي، بدون أكمام، بكاب من الشيفون عند الأكتاف، وحمل توقيع دار الأزياء "ديور".

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة، عبارة عن عقد ماسي، وأقراط مكونة من عدة طبقات ومرصعة بالأحجار الخضراء من "شوبارد"، وخاتم بنفس لون الفستان، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل مع مكياج روزي ناعم.

- سيلينا جوميز:

تألقت سيلينا بفستان باللون الأبيض، مكون من قطعتين، عبارة عن كروب توب سواريه، مع تنورة ماكسي بخصر عالي وحزام عريض على الوسط، وفتحة جانبية طويلة، من دار الأزياء "لويس فويتون".

وأكملت اللوك بصندل ذو كعب عالي ميتالك باللون الفضي، وعقد كبير من الماس، وفضلت رفع شعرها على شكل كعكة.. كما اعتمدت مكياج قوي، وركزت على الآيلاينر والروج الأحمر المائل للبرتقالي.

-إيل فانينج:

أطلت الممثلة الأمريكية، إيل بفستان طويل من الساتان باللون الدراقي المائل للذهبي الفاتح، بقصة عشوائية من الأسفل، وفتحة صدر على شكل حرف V، وأكثر ما ميز التصميم ستايل الكاب المنسدل على الكتفين، والوردة المطرزة عند منطقة الخصر، من دار الأزياء "جوتشي".

نسقت مع الإطلالة تصفيفة الشعر المرفوع، ومكياج بارز إذ وضعت روج باللون الأحمر، وركزت على رسمة العين، مع اعتماد أقراط كبيرة من توقيع دار "شوبارد".

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- إيفا لونجوريا:

ظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستان باستيل وردي من الكريب، دون أكمام، وفتحة جانبية كبيرة، وتميز بتصميمه المختلف عند منطقة الصدر، إذ زين على الجانب الأيمن بقطع صغيرة من الزجاج البراق، وكشكسة بسيطة من الجانب الأخر، من توقيع"ألبيرتا فيريتي".

واختارت إيفا تصفيفة الشعر المنسدل مع مكياج بالألوان الترابية للأمعه، وإكسسوارات بسيطة وناعمة.

- جيسيكا جانج:

تألقت النجمة الأميركية من أصول كورية جيسيكا بفستان كالأميرات، بتصميم منفوش باللون الأبيض وذيل طويل، وزين بقطع الباييت البراقة والريش الأبيض، من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، ونسقتها مع مجوهرات ماسية من دار "شوبارد".

واختارت تصفيفة الشعر المنسدل من أعلى ومموج من أسفل، مع مكياج باللون الخمري.

- باربارا ميير :

أطلت العارضة والممثلة الألمانية باربارا ميير، بفستان ضيق طويل، باللون الفضي، مزين بالستراس والريش، وحزام عند منطقة الوسط بنفس لون وتصميم الفستان، وأضاف الذيل الطويل إطلالة ملكية على اللوك، من توقيع المصمم اللبناني زياد نكد.

-اليساندرا أمبروسيو:

بفستان إغريقي باللون الأبيض ظهرت عارضة الأزياء اليساندرا، وخطفت الأنظار بإطلالتها الناعمة، حيث ارتدت فستان بصيحة الكتف الواحد، مزين بالكامل بالترتر الأبيض، وقطعة كبيرة من الماس عند الخصر مع القليل من الريش، وفتحة جانبية طويلة.

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الفضي على شكل ثعبان، وكانت من أكثر النجمات التى اعتمدت مجوهرات ماسية خلال حضورها المهرجان.

- إيزابيل جولارت:

اختارت فستان ضيق، باللون البنفسجي للأمع بقصة حروية البحر"mermaid"، عارى الظهر، وبدون أكمام، من توقيع دار " ايترو"، ونسقت معه أقراطً طويلة بنفس لون الفستان، وصندل باللون الأسود.

- نادين لبكي:

ظهرت الممثلة والمخرجة نادين لبكي، بفستان أنيق من الشيفون، باللون الأزرق الداكن، توقيع دار الأزياء "ديور"، تميز بالقماش المنسدل عند الأكتاف، وحذام رفيع عند الخصر بنفس لون الفستان.

-آرايا هارجيت:

ارتدت فستان منفوش، من التول، باللون البنفسجى المدرج، وتميز بقصته الهندسية من عند منطقة الصدر، من دار أزياء "رالف آند روسو"، وأكملت الإطلالة بتصفيفة الشعر المرفوع على شكل كعكة، والإكسسوارات الماسية المكونة من عقد وأقراط بنفس التصميم.