جرأة فستان مريم أوزيرلي بمهرجان" كان" يثير ضجة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نرمين الجلاد:

أثارت النجمة التركية مريم أوزرلي ضجة كبيرة بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي لعام 2019.

وظهرت مريم أوزرلي بطلة مسلسل حريم السلطان، والشهيرة عربيًا باسم السلطانة هويام، بفستان من الشيفون، باللون "البيبي بلو"، دون أكمام ، ومطرز بالكامل، ومرصع بأحجار الشوارفسكي، ونسقته مع حزام بنفس درجة وتصميم الفستان، من دار أزياء التونسية Maison Esthere Maryline .

واعتمدت بطانة كورسيه من نفس لون البشرة تحت الفستان، ولكنها تعرضت لانتقادات حادة من قبل متابعيها بعد نشر صور لإطلالتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وجاءت بعض التعليقات التى تشبه إطلالتها بفستان رانيا يوسففي مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما أثار ضدها موجة انتقادات.