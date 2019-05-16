بعد مشهد خيانة دينا الشربيني.. هذا الخطأ لا يجب أن تقع فيه أي فتاة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أثار مشهد الخيانة الذي تعرضت له "نور"، الذي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني بمسلسل زي الشمس في الحلقة الـ4 موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة.

وتصدر المشهد قائمة الأكثر تداولًا، والذي اكتشفت فيه نور حمل شقيقتها فريدة من خطيبها أحمد صلاح السعدني، ثم ارتفعت الأحداث الدرامية بالمواجهة مع شقيقتها وخطيبها، ما أصابها بانهيار تام، وصراخ متواصل.

وبعيدًا عن الدراما.. تحدث كثير من الوقائع المماثلة على أرض الواقع، فما التصرف الصحيح إذا وقعتِ في هذه المشكلة، وللإجابة على هذا السؤال يجيبنا الدكتور إبراهيم الغرباوي، خبير الطب النفسي في السطور التالية:

في البداية؛ أشاد الغرباوي، في تصريحات لمصراوي، بأداء الفنانة دينا الشربيني، وذلك بعد المشهد المؤثر الذي جمعها بالفنان أحمد السعدني، والذي ترك أثرًا واضحًا في المشاهدين.

مشهد التنازل عن الكرامة مقابل الحب منتشر

وأضاف خبير الطب النفسي، أن مشهد اعتذار وتنازل "نور" عن كرامتها مقابل بقاء خطيبها الخائن، أمر واقع قد يحدث في الحقيقة مع كثير من الفتيات اللاتي يتنازلن عن الكرامة مقابل الحب، و الخوف من الفراق، إذ تصاب الفتيات في وقتها بنوع من الـpost traumatic disorder، وهي حالة لها ثلاثة مراحل، تحدث عند البعض نتيجة صدمة قوية تؤدي إلى خلل في الهرمونات العصبية، وقد تظهر عند البعض على هيئة صراخ أو بكاء أو ربما إغماء، وقد تصل إلى الإغماء.

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وتشعر بعض الفتيات بالشلل التام أو عدم القدرة على اتخاذ القرارات أو التكلم، نتيجة خلل الهرمونات العصبية ما يُعيق عملية الإدراك الزمني والمكاني بشكل كبير، ويؤدي ذلك إلى تشويش فكري، بجانب أن المؤثرات والمستقبلات تكون أكبر من قدرة العقل على أن يستوعبها في حينها.

لكن ما التصرف الصحيح وخطأ دينا الشربيني؟

وأكد الغرباوي، أن علم الفتاة بخيانة شريكها مع شخص قريب سواء أخت أو صديقة، أمرًا صعبًا للغاية يشبه طعنة خنجر مسموم، لذا يفضّل في هذه اللحظة خيار الصمت على المواجهة، وعدم اتخاذ أي قرار لمدة أيام حتى تهدأ تمامًا من أثر الصدمة، نظراً لأن مشاعرها المتضاربة ستدفعها للاعتذار أو محاولة الأخذ بالثأر، ما يحطم أي احتمال لاستعادة الحياة الطبيعية بينهما.

وعند التأكد من تورّط شريكها، وانغماسه في مظاهر الخيانة، فهي أمام خيار الانفصال عنه، و عدم التغاضي عن فعلته ومسامحته، ثم تبدأ في التعامل مع الموقف بمنطق وتدخل الأهل ودراسة الوضع جيدًا، والنتائج الأخرى المترتبة عليه.

كيف تتجاوز الفتاة هذه الصدمة؟

وقال "الغرباوي"، يجب على الفتاة التي تتعرض لمثل هذه الصدمة أن تخضع للعلاج النفسي، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، فذلك يساعد على تقليل نسبة الكورتيزون، والذي يعمل بدوره على تقليل الضغط العصبي.

ونصح بضرورة دعم العائلة والأصدقاء لها، مؤكدًا أن قضاء وقت في العمل أو مساعدة الآخرين في عمل أي شيء مهم لتجاوز الصدمات أيضًا.