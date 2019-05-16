تحذير للفتيات: صن بلوك يسبب السرطان ويهدد الجهاز التناسلي

نشرت مجلة Journal of the American Medical Association العلمية دراسة جديدة تكشف خطورة تكرار استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس، أعدها خبراء من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية.
أقيمت الدراسة على 24 شخصا بالغا من المتطوعين، متوسط أعمارهم 35 عاما، واستخدموا واقيات الشمس 4 مرات في اليوم، لمدة 4 أيام متتالية، غطت 75% من أجسادهم، وهو ما أظهر نتائج خطيرة تخص الاستخدام الزائد لواقيات الشمس التي تمنع مرور الأشعة البنفسجية من الشمس إلى الجسم.
وقالت الدراسة إن خطورة الواقيات من الشمس تنبع من خطر المركبات الكيميائية العضوية فيها، والتي تمنع بالفعل آشعة الشمس الضارة ولكن يمتصها دم الإنسان، وتصبح خطيرة عندما يمتصها الدم بكميات كبيرة.
وأظهرت النتائج بعد تحليل دم المتطوعين زيادة كبيرة في محتوى المواد الضارة، التي تجاوزت عتبة السلامة المحددة من قبل إدارة الأغذية والدواء كالأوكسي بنزون وأوبوبينزون وأوكتوكريلين وإيكسامول.
وتسبب تلك المواد الموجودة في الـ"صن بلوك" اضطرابات هرمونية لدى البشر وتهدد عمل الجهاز التناسلي إضافة لتأثيرها المسرطن.
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