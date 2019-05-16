نصيحة لكل أم.. عليكي بالطماطم لوقاية أسرتك من سرطان الجلد

الكثير من ربات المنزل لا يعلمن الفوائد الصحية والقيم الغذائية، للأكلات والخضروات التي يستخدمنها في طهي وجباتهم للأسرة، لا سيما الطماطم التي تعد وسيلة فعالة للوقاية من سرطان الجلد.

أفاد علماء من جامعة أوهايو الأمريكية بأن تناول الطماطم بانتظام يحمي الجلد ومقاومته من الأشعة فوق البنفسجية، حيث أنها تحتوي على صبغات الكاروتينويد.

وأوضحت نتائج الدراسة بأن المركبات التي تحتوي عليها الطماطم تحمي الجلد من تأثير الأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر تطور سرطان الجلد، فهذه المركبات هي صبغات الكاروتينويد التي تصبغ الطماطم بلونها الأحمر، هذه المركبات وفقًا للباحثين تتراكم في الجلد وتمتص الأشعة فوق البنفسجية الزائدة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

Advertisements

وأجرى الباحثون ضمن هذا المشروع عددا من التجارب على الفئران المخبرية، التي كانت تتناول مع طعامها كمية من مسحوق الطماطم تركيزه 10%، عرضت هذه الفئران إلى الأشعة فوق البنفسجية.

واتضح من نتائج هذه التجارب، أن الفئران التي تتناول الطماطم يوميًا وتعرضت للأشعة فوق البنفسجية انخفض خطر إصابتها بسرطان الجلد إلى النصف، حيث كانت نسبة الأورام في جسمها أقل بنسبة 50% من الفئران الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن مادة الليكوبين تمنع تطور الأورام الخبيثة بفعالية، كما بينت نتائج الدراسة بأن انخفاض الخطر نتيجة تناول الطماطم لا يشمل جميع أنواع سرطان الجلد، بل فقط التي يطلق عليها الأورام الخبيثة غير الميلانومية (non-melanoma).

​