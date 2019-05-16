منيو العزاب: مسقعة ومهلبية قمر الدين

يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين والعزاب خاصة، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

طريقة عمل المسقعة

المكونات

باذنجان رومى فلفل رومى فلفل حامى ثوم عصير طماطم خل كمون ملح بطاطس حسب الرغبة.

طريقة تحضير المسقعة

- قومى بغسل الباذنجان وتقشيره جيدًا، ثم قطعيه إلى حلقات.

- تأكدي من تنظيف قرون الفلفل جيدًا وقطعيها إلى حلقات أو شرائح طولية.

- احضري المقلاة وسخني الزيت جيدًا حتى يكون جاهز للقلي، ضعي شرائح الباذنجان وتابعي تحميرها حتى تأخذ اللون الذهبي.

- قومي بتصفية الباذنجان من الزيت باستخدام طبق مسطح عليه مناديل المطبخ السميكة، وعليكِ مراعاة وضع شرائح الباذنجان بشكل يسمح بتصفية الزيت جيدًا.

- الآن قومي بقلي الفلفل بنفس طريقة الباذنجان، وصفيه من الزيت بنفس طريقة الخطوة السابقة.

- إن كنتِ ترغبين فى إضافة البطاطس إلى صينية المسقعة، قومي بتقشيرها وتقطيعها وقليها بالطريقة العادية.

- احضري صينية وقومي بوضع قليل من الزيت، ثم ضعي الثوم وانتظري حتى يأخذ اللون الذهبي.

- قومي بإضافة قليل من الخل، بعدها ضعي عصير الطماطم، وضعي الكمون والملح وجوزة الطيب حسب رغبتك، وانتظري حتى ينضج و"يتسبك".

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- قبل أن تنضج الطماطم بدقيقتين، ضعي شرائح الباذنجان والفلفل وأصابع البطاطس في الصينية بشكل منظم، واتركيها على النار لمدة 4 دقائق.

- يمكنك وضع الصينية في الفرن لمدة 3 دقائق تحت الشواية أو الاكتفاء بتسويتها على البوتاجاز.

الحلويات

مهلبيه قمر الدين

المكونات

4 أكواب عصير قمر الدين نصف كوب سكر

4 ملاعق كبيرة نشا

زبيب

جوز هند

طريقة التحضير

- يوضع عصير قمر الدين في إناء على النار ثم يضاف السكر ويقلب.

- يذاب النشا في الماء ويضاف على قمر الدين، ويقلب الخليط حتى الغليان.

- يصب في الكاسات أو الأطباق ويرش جوز الهند والزبيب على الوجه ثم يقدم باردًا.

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