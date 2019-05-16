أحلام تبادر بصلح أصالة في عيد ميلادها: من قلبي أحبك

نشرت المطربة أحلام، صورة للفنانة أصالة على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تهنئها بعيد ميلادها.

وشمل تعليق أحلام على الصورة محاولة صلح أصالة بعد مشاجرة إلكترونية نشبت بينهما على "تويتر".

وجاء في تعليق أحلام: "من كل قلبي كل عام وانتي بخير ربي يطول عمرك ويحميك، ويخليك لعيلتك وحبايبك كل عام وانتي اختي مهما حصل بينا انا من قلبي احبك ومسامحتك وانتي سامحيني".

وفي تلك المرة ردت أصالة على تغريدة أحلام، قائلة: "شكراً يا حلومة على معايدتك وألف شكر إنّك سامحتيني ياأمّ قلبّ طيّب وان شاء الله بنلتقي قريباً"، وهو ما يوحي بانتهاء الخلاف الذي كان قائما بينهما.

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وبدأ هذا الخلاف عندما هنأت أحلام أصالة بأغنيتها الجديدة "بنت أكابر"، فيما تجاهلت الأخيرة الرد عليها، فطلبت إحدى المتابعات من أصالة أن ترد على أحلام ولكنها ظلت متجاهلة، وبعد ذلك حذفت أحلام تهنئتها.

وكتبت أحلام فيما يبدو ردا على تجاهل أصالة لها، "أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْا، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فنا جميلا، وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم".

ومن جهتها، شعرت أصالة أن هذا الرد لا يليق على "السوشيال ميديا"، فطلبت منها عدم الحديث في موضوعات لا معنى لها، لافتًة إلى أنهما كبار، وأنه لا أحد ظلم الآخر.

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