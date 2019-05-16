حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة 10 "ركن اللحظات السعيدة"

الرسول عليه الصلاة والسلام، كان دائم الابتسام، رغم ما مر به من ابتلاءات، وأحيانًا نصادف بعض الأشخاص يحاولون دائمًا إظهار الحزن لأي سبب.
وعندما نقترب من هؤلاء ينعكس ذلك علينا، ويؤثر في معاملتنا مع الآخرين، لذلك قررت "ليلى"، بطلة حدوتة اليوم، من حواديت "ديمة والجدة سليمة"، أن تشجع صديقاتها لتبتعد عن الحزن الذي يسيطر عليها دائمًا، من خلال التفكير في ركن اللحظات السعيدة، الذي يبعث الأمل والبهجة.
تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.
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