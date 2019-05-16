تعرف على محتويات صيدلية السفر المثالية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

تعد صيدلية السفر سلاحا فعالا لمواجهة المتاعب الصحية الطارئة أثناء السفر، والتي قد تحرم المرء من الاستمتاع برحلته السياحية. ولكن ما محتويات صيدلية السفر المثالية؟

للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور بوركهارد ريكه إن صيدلية السفر ينبغي أن تشتمل على أدوية لعلاج المتاعب الصحية الشائعة مثل الغثيان والحمى والإسهال والألم، مع مرهم للجروح.

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وأضاف اختصاصي طب السفر الألماني أنه في حال السفر إلى المناطق الموبوءة بالملاريا أو فيروس زيكا أو حمى الضنك، فإنه ينبغي اصطحاب أدوية الوقاية من الملاريا والاسبراي الطارد للبعوض المحتوي على المادة الفعالة DEET بنسبة تركيز 50%.

وبالنسبة للأدوية الحيوية والأدوية، التي يتم صرفها بوصف الطبيب، فإنه ينبغي اصطحابها بكمية زائدة بمقدار الثلث تقريبا، كي يكون المرء في مأمن في حال حدوث أية ظروف طارئة.

كما ينبغي أن تحتوي صيدلية السفر على بعض الأدوات المهمة مثل ترمومتر ومقص وملقاط واسبراي تعقيم ولاصقات طبية.