نصائح ذهبية لكبار السن في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مشكلة كبيرة لكبار السن بصفة خاصة. ويمكن لكبار السن مواجهة مشاكل الصيف من خلال شرب الماء على نحو كاف وتناول الطعام الصحي الطازج والحماية من أشعة الشمس.

قالت كريستينا سوفينسكي من الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن إن فصل الصيف قد يشكل خطورة شديدة على كبار السن، وذلك بسبب قلة شرب السوائل نظرا لتراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر. وتتمثل العلامات الأولى لنقص السوائل في الصداع وضعف التركيز والتشوش الذهني.

لتر ونصف من الماء

ومن جانبها أوضحت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخلشايد أنه ينبغي على كبار السن شرب 5ر1 لتر من الماء على الأقل يوميا، مشيرة إلى أن هذه الكمية يمكن أن تزيد بعض الشيء أيضا في الصيف، كما أنها تختلف أيضا باختلاف النشاط البدني. وهناك حالات لا يجوز فيها شرب الماء بكثرة مثل تلفيات الكلى وقصور القلب.

لذا تنصح شتاخلشايد كبار السن بشرب الماء وفقا لخطة موضوعة وليس بناء على الشعور بالعطش؛ فعلى سبيل المثال يمكن ملء كمية الماء المناسبة في الصباح ووضعها في مكان مرئي وملحوظ أو الالتزام بشرب كوب من الماء مع كل وجبة.

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وبدورها أشارت طبيبة الأسرة الألمانية إنجريد دينشل إلى أن الماء يعد المشروب الأفضل لحصول الجسم على السوائل اللازمة لعملياته الوظيفية، لكن يمكن أيضا إضافة بعض النكهات للماء حتى لا يشعر المرء بالملل، وذلك بإضافة بعض النعناع أو شرائح البرتقال أو الزنجبيل. ويمكن إضافة العصير للماء بنسبة ثلث عصير وثلثين ماء، وبذلك يستعيد الجسم الإلكتروليت، الذي فقده مع العرق.

حماية من الشمس

ومن ناحية أخرى حذرت دينشل كبار السن من الخروج صباحا أو حتى آخر النهار بدون حماية من الشمس؛ فإلى جانب غطاء الرأس ينبغي استعمال كريم واقي من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية SPF لا يقل عن 30.

ويعتبر الطعام الصحي الأنسب لفصل الصيف؛ حيث ينبغي الإكثار من الخضروات والفواكه، التي تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة، مع مراعاة تناول الخضروات والفواكه طازجة وبسرعة قبل أن تفسد لتجنب المشاكل الصحية مثل الإسهال، والذي يمثل مشكلة كبيرة لكبار السن في الصيف بصفة خاصة.

وأشارت سوفينسكي إلى أن الصيف له جوانب إيجابية أيضا، حيث إن ضوء الشمس يعالج الاكتئاب على سبيل المثال. كما أن التعرض لأشعة الشمس يساعد الجسم على إنتاج فيتامين D المهم لصحة العظام.