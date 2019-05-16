سمية الخشاب VS أحمد سعد على "فيس بوك".. "عاجبك نفسك وأنت فاقده طحالك"

استضافت المذيعة "بسمة وهبة" الفنانة سمية الخشاب ببرنامجها "شيخ الحارة" على حلقتين لتوفير حق الرد لها على ما قاله طليقها الفنان أحمد سعد، واللذان انفصلا بعد عام ونصف زواج.

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد لما قالته الخشاب ومعارض له، وتستعرض "الوطن" أبرز تعليقات مستخدمي "فيس بوك".

علق حساب باسم "Amira Abdo": "قولنالك ياسمية اللي يبيع واحده عشان واحده هيبيع التانية.. قعدتي تقولي بالحلال يامعلم بالحلال نتكلم، عاجبك نفسك كدا وأنتي فاقده طحالك، بصيلي وأنا بكلمك".

وكتب حساب يدعى "هاكونا ماتاتا": "قوية.. بحب الست القوية اللي مش بتتنازل عن حقوقها حتى لو لأقرب الناس.. برافو".

وآخر باسم "Asmaa Ahmed": "أنا حاسه إنها مش بتقول الحقيقة وبتلبخ في الكلام، لحد دلوقتي مصدقة أحمد سعد، هي اللي عاوزة توصل للناس أن أحمد سعد مش إنسان طبيعي وخلاص وكل شوية تعيد وتزيد في كدة".

بينما كتب حساب "Mayada Mostafa": "مش فاهمه الناس اللى داخله تقول عليها أنها غلطانه عشان كشفت حقيقة جوزها وقد إيه هى قليلة اصل!.. طب وبالنسبة لإنه طلع وقال عليها سرقته.. دى مش قلة أصل! يا جماعة مالكوا بجد، هى طالعه تدافع عن نفسها، بغض النظر أن الموضوع أخد أكبر من حجمه ومش واضح بالظبط مين اللى بيقول الحقيقة فيهم، بس بصراحة هى باين عليها أصدق منه وكمان عندها ثقة في نفسها".

وكتبت "Roty W Omar": "هي ليه محسساني أنها متجوزه واحد شحات ومبيشتغلش، مش واحد من أكبر المغنين وهو فعلا زي ما قال إن جاله شغل كتير علي وشها بعد الجواز وأكيد كان ظاهر وأغانيه مكسره الدنيا، هي بقالها سنتين مشتغلتش غير مسلسل واحد، حتي لو هي صح في قليل من حواراتها أنا مش شايفه أن هو مشوهش صورتها وسكت في حاجات كتير مش زي ما عملت".

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وكتب حساب آخر لـ"Mohamed Mohamed": "بالنسبة لشكوى سمية إن أحمد مبيقصرش مع أهله في أي شيء؛ فهذا يحسب لأحمد؛ خيركم خيركم لأهله، إنفعال سمية أكتر من مره فالحلقة يثبت إن أحمد على حق بس هي مش أصيلة، معقوله فشلها فالزواج أكتر من 6 مرات وهي بريئه؟".

وقالت "Amany Elassal": "سيبك من الهري ده كله ونركز، الآن هو أخد شيك بقسطين بمليون جنيه، ودفعوا 5 أقساط يعني 2 مليون ونصف، ولسه باقي فلوس، معناه الشقة دي بكام، مصر بقت غالية نار".

وكتب حساب باسم "Prof-muhammed Gamal": "على فكره هي بتكدب طول الوقت بتحاول تداري عينيها ولما بتعيد الكلام بيبقي مش مرتب كلامها كله غلط وكدب".

وقال آخر يدعى "Mai Alsaghnun": "أنتوا تتلموا كده وتجيبوا بسمة وريم وأحمد وسمية وتعملوا قعدة مصاطب واللى ليه حق ياخد".

وقالت "Menna Elleathy": "يعني علشان سواء هي ولا أحمد سعد، طالعين بيحكوا حكايات بقت بتحصل في أغلب البيوت إلا من رحم ربي، تعمليلهم برنامج وتديهم فلوس وشهرة وإعلانات، أنا ممكن أحكيلك قصتي فيها سسبنس أكتر بكتير، يغطيلك 30 حلقة، وتديني كام".

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