مع البداية القوية لفصل الصيف..دليلك لمواجهة الطقس الحار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام سليم

مع البداية القوية لفصل الصيف، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، علينا إضافة بعد التعديلات على أنظمتنا الغذائية وعاداتنا اليومية، وذلك للتكيف بشكل أفضل مع تغيرات الطقس.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها إن ارتفاع درجات الحرارة يسبب أعراضًا جانبية مثل، فقدان الشهية وقلة جودة وعدد ساعات النوم، والذبول والإجهاد، وبالإضافة إلى الاحتياطات المعتادة التي نتخذها مع دخول فصل الصيف، فإن الموجات الحرارة تتطلب تدابير خاصة.

رطوبة الجسم وشرب المياه

يقول كيري تورينس أخصائي التغذية إنه في الأيام العادية يجب أن نشرب من 6 إلى 8 أكواب من المياه، والتي قد تكون في صورة حليب أو شاي أو قهوة أو عصير، ولكن يجب ألا تحتوي على الكثير من السكر، وأن يقتصر تناول العصائر على 150 ملم فقط، ومع ملاحظة أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مدرة للبول.

ويضيف أن احتياجاتنا تختلف باختلاف العمر والحجم والجنس والنشاط البدني المبذول، فضلا عن العوامل البيئية، لذا يجب تعويض المياه المفقودة من الجسم سواء عن طريق التعرق أو التبول أولا بأول.

ويوضح أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة تزيد من سرعة التبخر من الجلد مما يعني أننا نعرق أكثر. لذلك نحن بحاجة إلى تجديد مستويات السوائل لدينا بشكل متكرر أكثر. يعتمد مقدار ما تحتاجه حقًا على ظروفك الشخصية وكذلك مدى نشاطك.

إذا كنت تمارس الرياضة، يمكنك تناول المشروبات المخصصة للرياضيين، والتي تعمل على تعزيز امتصاص الجسم للسوائل، وتمنح الجسم ترطيبًا أفضل.

لا تفرط في شرب المياه

ورغم النصائح السابقة، لكنه يحذر من الإفراط في تناول المياه بالقدر الزائد عن الحاجة، لأنه قد يؤدي إلى عدم قدرة الكلى على الحفاظ على توازن الإلكتروليت، أي أن الدم يصبح خفيف جدًا، ما يؤثر على عمل الجسم ككل، وبخاصة صغط الدم.

ماذا نأكل ؟

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يقول كيري إن الأطعمة تمثل حوالي ما بين 20-30 ٪ من السوائل لدينا وهناك بعض الأطعمة تحتوي على كميات أكبر من المياه من غيرها. تحرز بعض الفواكه والخضروات درجة عالية في هذا الصدد، ويجب التفكير في تناول المزيد مما يلي إذا أردنا رفع مستوى الماء بالجسم: الفراولة والخيار والقرع والكرفس والخس والبطيخ.

ويشير إلى أن وصفات الطعام التي تحتوي على نسبة كبيرة من السوائل قد تساعد في ترطيب الجسم بالشكل المطلوب، من الشوربة والعصيدة، وهناك العديد من وصفات الشوربة المناسبة للصيف، مثل شوربة الدجاج والريحان.

كيف يساعد الطعام على تبريد الجسم؟

عادة ما نتجه لتناول المثلجات والمشروبات الباردة خلال الصيف، لكنها قد تضر أكثر مما تنفع، حيث قد تمنحك تلك الأطعمة والمشروبات شعورًا بالبرودة، ولكنه شعور لحظي فقط، ذلك لأن استهلاك الطعام يؤدي إلى زيادة في درجة الحرارة لأن عملية الهضم تولد حرارة. هذا بالإضافة إلى التبريد السريع الذي تسببه الأطعمة والمشروبات الباردة يعني أن جسمك سيعوضها بشكل عكسي عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية. لذا فقد ينتهي الأمر بشعورك بالحرارة أكثر مما كنت عليه قبل تناولها.

قد يبدو شرب شيء ساخن في يوم مشمس أقل الأشياء جاذبية، لكن المشروبات الدافئة يمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة جسمك. المشروبات الساخنة تزيد من درجة حرارة الجسم الأساسية، وهذا يجعل جسمك يريد أن يبرد فتعرق أكثر لفقدان الحرارة من خلال بشرتك، كما أن الأطعمة الحارة مثل التوابل والفلفل الحار تزيد أيضًا من درجة حرارة الجسم عند بدء عملية التمثيل الغذائي. وهذا يعزز التعرق، والذي له تأثير مبرد بعد ذلك.

أطعمة يجب تجنبها

الأطعمة التي تتطلب مزيدًا من الجهد للهضم، مثل تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والسكر والألياف يعتقد أنها تولد المزيد من حرارة الجسم. هناك طريقة واحدة لتخفيفها، باستخدام ماء مالح غني بالحمضيات لتحطيم بنية البروتين ونقع الحبوب للمساعدة في جعل الألياف أسهل في هضمها.

الحرارة وفقدان الشهية

أحد أسباب فقدان الشهية هو أن الجسم يحاول تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التقليل من عوامل توليد الحرارة مثل هضم الطعام.

في حين أن هذا النوع من الانخفاض في الشهية قد يكون خارج عن سيطرتنا ، يمكننا أن نساعد أنفسنا من خلال ضمان أن المواد الغذائية التي نتناولها مليئة بالمغذيات الصحيحة.