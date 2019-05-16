علي الأزهري عن أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد: "غيبة ونميمة وحرام"

أحدث الفنان أحمد سعد، جدلًا واسعًا، بعدما ظهر، بصحبة الإعلامية، بسمة وهبة، في برنامجها، "شيخ الحارة" ليكشف سبب انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، واتهم "سعد" الأخيرة بالنصب والسرقة، فضلًا عن إفشاء العديد من علاقتهما الزوجية.

الأمر الذي دفع الأخيرة، بالظهور بنفس البرنامج، للرد على ما أُتهمت به، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن جواز إفشاء العلاقة الزوجية عقب الانفصال.

ومن جانبه، علق الدكتور علي الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، على الأمر قائلًا: "إفشاء أسرار الزوجين في حال زواجهما أمر محرم، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا).

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وتابع: "إذا كان هذا النهي في حالة قيام الحياة الزوجية، فما بالنا بإفشاء الأسرار بعد الانفصال أو إنهاء الزواج"، مستندًا لشرح الإمام النووي على الحديث السابق، بقوله: "في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه".

وأضاف "الأزهري" خلال حديثه لـ "هُن": "هذا الأمر هو داخل في الغيبة والنميمة".

وعن رد الأخيرة على طليقها، أوضح أنه لا يجوز أيضًا، قائلًا: "لا يجوز أن نقابل السيئة بالسيئة، وإن كان لها حق عليها اللجوء للقضاء، إن أساء إليها".

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