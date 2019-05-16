باولا الست صاحبة الإطلالة الأبرز في حفل افتتاح مهرجان "كان"

برزت أناقة مدونات الأزياء على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 72؛ إذ استطعن خطف الأضواء بإطلالاتهن من أكثر مشاهير العالم.

البداية مع باولا الست التي كانت إطلالتها الأبرز خلال الحفل، فاختارت إطلالة من توقيع gio dannawi بتصميم الكروب توب، وفتحة صدر جريئة وشق آخر على الخصر، وينسدل الفستان طويلاً مع فتحات جانبية.

مدونة الموضة ومصممة الأزياء رانيا فواز بدت كالعروس يوم زفافها، فاختارت فستانًا من الدانتيل الأصفر البارد بصدر ضيق مع حمالتين رفيعتين على الكتفين، أما التنورة فهي بطيات متعددة ومنفوشة قليلاً.

واعتمدت المدونة السعودية هلا عبدالله في إطلالتها فستانًا بتصميم ملوكي لحمادة الفهيم، وجاء مزودًا بكاب طويل Cape Dress منحها سحرًا خاصًا.

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وخارج السجادة الحمراء، برزت موضة الشارع أو Street Style؛ إذ تألقت مدونة الموضة علا فرحات بإطلالة عصرية وأنيقة اكتفت فيها بتنسيق القميص الأبيض الكلاسيكي بستايل طويل من دون سروال، وأكملت إطلالتها مع صندل باللون الأبيض ووضعت فوق رأسها قبعة.

واعتمدت المدونة اللبنانية كارن وازن صيحة البدلة مع الشورت؛ جاكيت البليزر الطويل والفضفاض والمنسق مع الشورت القصير.

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